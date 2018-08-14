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14 Ağustos 2018 18:04

Gençlik ve Spor Bakanları, koruma polisi Ayşe Vural’ın nikah töreninde buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Gençlik ve Spor Bakanları, koruma polisi Ayşe Vural’ın nikah töreninde buluştu

14 Ağustos 2018 18:04

Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Gençlik ve Spor eski Bakanları Osman Aşkın Bak ve Akif Çağatay Kılıç; koruma polisi Ayşe Vural ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Barış Yılmaz’ın nikah şahitliklerini yaptı.


Gençlik ve Spor eski bakanları Akif Çağatay Kılıç ve Osman Aşkın Bak döneminde koruma polisi olarak görev yapan ve halen Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun koruma ekibinde yer alan Ayşe Vural, polis memuru Barış Yılmaz ile dünya evine girdi.


Ankara’daki Vedat Dalokay Nikah Salonu’nda düzenlenen törende genç çiftin nikah şahitliklerini, Mehmet Kasapoğlu ile eski bakanlar Osman Aşkın Bak ve Akif Çağatay Kılıç yaptı.


Nikah sonrası aile cüzdanını veren Bakan Mehmet Kasapoğlu, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.




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