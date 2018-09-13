Gloria Cup Basketball Turnuvası tüm heyecanıyla devam ediyor

Gloria Cup Basketball Turnuvası'nda bugün oynanan iki karşılaşmada Banvit, AS Monaco'yu 83-60 mağlup ederken, Anadolu Efes ise Zalgiris Kaunas'a 83-79 yenildi.

Gloria Sports Arena'da, 12-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen, Gloria Cup Basketball turnuvasının ikinci gününde iki karşılaşma oynandı. Günün ilk maçında Banvit, AS Monaco ile karşılaştı. Maça iyi başlayan ve ilk yarıyı 38-25 önde tamamlayan Banvit, salondan da 83-60 galip ayrıldı. Turnuvada oynanan diğer maçta ise Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 83-79 mağlup oldu.

Turnuvada yarın saat 17.00'de Banvit ile CSKA Moskova, 19.30'da ise TOFAŞ ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.