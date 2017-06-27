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27 Haziran 2017 21:10

Gomis’in kariyeri

Galatasaray’ın yeni transferi Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, kariyeri boyunca 522 maça çıktı.

Gomis’in kariyeri

27 Haziran 2017 21:10

Bu müsabakalarda golcü futbolcu 188 kez fileleri havalandırırken, 45 de asist yaptı.


Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Swansea City’de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’i kadrosun kattı. Gomis, kariyerine Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne’de 2003 yılında başladı. Yıldız futbolcu, 2005 yılında kiralık olarak yine Fransa ekiplerinden Troyes’e gitti. 2009 yılına kadar Saint-Etienne’da top koşturan golcü futbolcu, daha sonra Olimpik Lyon’a transfer oldu.



İlk yurt dışı deneyimi İngiltere


5 sene sonra ilk yurt dışı dönemini yaşayan Gomis, Premier Lig takımlarından Swansea City’e 10 milyon Euro’ya transfer oldu. İngiltere’de 2 yıl forma giyen başarılı futbolcu, tekrar ülkesine döndü. 31 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında Olimpik Marsilya’ya kiralık olarak forma giydi.


Gomis, Fransa Milli Takımı ile 12 müsabakaya çıktı ve 3 gol kaydetti. Golcü futbolcu kariyerinde toplam 522 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 188 kez fileleri havalandırırken, 45 de asist yaptı. Fransız futbolcunun karnesi şöyle:



Saint-Etienne: 160 maç, 49 gol, 17 asist


Troyes: 13 maç, 6 gol


Olimpik Lyon: 244 maç, 95 gol, 21 asist


Swansea City: 71 maç, 17 gol, 3 asist


Olimpik Marsilya: 34 maç, 21 gol, 4 asist




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