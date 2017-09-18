Gönüllüler deniz ve kıyı temizliği yaptı

Deniz kirliliğine dikkat çekmek ve deniz temizliğinin önemi konusunda bilinç kazandırmak amacı ile DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nin koordinatörlüğünde her yıl Eylül ayının üçüncü cumartesi günü yapılan etkinliğin İstanbul ayağı, Adalar ilçesine bağlı Büyükada Aya Nikola Koyu’nda gerçekleştirildi. Etkinlik farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan gönüllülerle birlikte kıyı ve dip temizliği şeklinde gerçekleştirildi. 100’ü aşkın gönüllünün katıldığı kıyı temizliği etkinliğinde 1 saat içinde karadan plastik, metal, cam ve sigara izmaritlerinden oluşan yaklaşık 25 kilogram çöp toplandı. 24 gönüllü dalgıç ise deniz dibinden yine farklı atık türlerinden 50 kilogram çöp çıkardı. Toplanan atıklar arasında çok sayıda içecek şişesi, teneke kutu, pet şişe, plastik parçaları, ayakkabı, baret, balık ağları ve çeşitli giyeceklerin yanı sıra iki adet şezlong minderi dikkat çekti.

Etkinliğin Türkiye Koordinatörü Çevre Yüksek Mühendisi Şeyda Dağdeviren Hill, toplanan atıklar üzerine çevre gönüllülerini bilgilendirerek, “Günümüzde çokça kullanılan plastikler 400 yılı aşkın süre doğada kalıyor ve geçen süre boyunca parçalara ayrılarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Mikro-plastikler ayrıca deniz canlılarının vücutlarında birikerek, insanlar tarafından tüketilen midye, balık gibi deniz canlıları aracılığı ile vücudumuza giriyor” ifadelerini kullandı.

Tüm gönüllü dalgıçlar da dalış sonrası deniz kirliliği ile ilgili mesajlarını katılımcılarla paylaştı. Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneği’nden Kaan Döşdemir, "Denizden çıkardığımız bütün bu atıklar dışında suyun altında görülmeye değer çok güzel şeyler var. Ancak aralarında bu atıkları görmek akla hemen sualtına insan elinin değdiğini getiriyor. Bu tür etkinlikler farkındalığın artması için çok önemli" diye konuştu. Dalgıç ve sualtı fotoğrafçısı Ferhan Coşkun suyun altında çok farklı türlerde balık sürülerine, özellikle de iskorpite rastladıklarını belirterek, "Bu balıkların hiçbiri bu atıkların arasında yaşamayı hak etmiyor." şeklinde konuştu. Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası çerçevesinde üç denizimizin kıyılarını temizlemek için kolları sıvayan TURMEPA, İstanbul’un yanı sıra İzmir, Antalya, Bodrum ve Fethiye kıyılarına da uzandı.