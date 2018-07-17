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17 Temmuz 2018 16:10

Guardiola, Jason Denayer’i ABD kampına aldı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapacakları kampa Galatasaray’ın gündeminde olan Belçikalı defans oyuncusu Jason Denayer’i de dahil ettiYeni sezon hazırlıklarını sürdüren İngiliz ekibi Manchester City, hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri’nde devam edecek.

Guardiola, Jason Denayer’i ABD kampına aldı

17 Temmuz 2018 16:10

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapacakları kampa Galatasaray’ın gündeminde olan Belçikalı defans oyuncusu Jason Denayer’i de dahil etti


Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İngiliz ekibi Manchester City, hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri’nde devam edecek. Teknik Direktör Pep Guardiola, ABD kampına Galatasaray’ın gündeminde olan bir ismi de dahil etti. Deneyimli çalıştırıcı, 28 kişilik kadroya sarı-kırmızılıların ilgilendiği Belçikalı savunmacı Jason Denayer’i de aldı.


Denayer geçtiğimiz sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçirmiş ve Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. 23 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 sezonunda da sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giydi.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptığı bir açıklamada, Denayer’i tekrar takıma katmak istediklerini ifade etmişti.




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