Güneş enerjisiyle dünya turu

Claude, kendi tasarladığı bisikletin tavan kısmına yerleştirdiği panellerle güneşten aldığı ışınları enerjiye dönüştürüyor. Aküde biriken enerji sayesinde ise bisiklet yol alıyor.

“Geleceğin araçları güneş enerjisiyle çalışacak”

Bisikletin tamamen kendi ürettiği güneş enerjisiyle çalıştığını belirten Claude, amacının güneş enerjisi ile çok uzun mesafe yapılabileceğini göstermek olduğunu kaydetti. Fransa’da teknoloji mühendisi olduğunu söyleyen Claude, "İstanbul’a ilk defa geldim dünya turumda beni en heyecanlandıran yer burası oldu. Sultanahmet Camii’ni özellikle çok merak ediyordum. Buradan sonraki durağım Gürcistan olacak, ardından Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan üzerinden Çin’e kadar gideceğim. Toplamda 15 bin kilometre civarı yol yapacağım. Geleceğin araçları güneş enerjisi ile çalışacak. Böylelikle temiz enerji ile uzun yollar yapılacağını göstermeyi hedefliyorum" diye konuştu.