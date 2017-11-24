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24 Kasım 2017 11:47

Güngören Belediyesi’nden sorunlara teknolojik çözüm

Güngören Belediyesi, beyaz masa akıllı telefon ve tablet aracılığı ile bölge bölge dolaşarak mevcut sorunları ilgili birime anında ileterek çözüm buluyor.

Güngören Belediyesi’nden sorunlara teknolojik çözüm

24 Kasım 2017 11:47


Güngören Belediyesi, belediyecilik süreçlerinin daha efektif ve hızlı sürdürülebilmesi amacıyla teknolojik yatırımlarına devam ediyor. Belediyenin beyaz masa akıllı telefon ve tablet aracılığı ile bölge bölge dolaşarak mevcut sorunları ilgili birime anında ileterek çözüm buluyor.


Bu kapsamda tablet cihazlar üzerinden yerinde yapılan tespitler ve keşfedilen sorunlar ilgili birimlere anında iletiliyor. Bu sayede zaman kaybetmeden sorunun çözülmesine ilişkin ekipler yönlendirilerek sorun çözüme kavuşuyor.


Yazışmayı ortadan kaldıran online-yerinde hizmet çalışması ile diğer belediyelere de örnek olduklarını dile getiren Güngören Belediye Başkanı Ş. Yücel Karaman, “Mobil tablet uygulamamız, sorunların daha hızlı tespit edilmesini sağlıyor. Beyaz Masa mobil ekiplerimiz, yapılan işlerin ve vatandaştan gelen taleplerin sistemde toplayarak raporluyor. Toplanan bu veriler, bizlere sorunların nerede ve hangi bölgelerde yoğunlaştığı bilgisini veriyor. Bu sayede hızlı ve anında çözüm üretebiliyoruz” diye konuştu.


Güngören Belediyesinin gerçekleştirdiği ilklerden biri olan mobil tablet uygulaması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Belediyeleri Halkla İlişkiler Buluşması’nda diğer belediyeler tarafından büyük ilgi gördü.




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