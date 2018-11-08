Hadımköy'de hafriyat kamyonu kazası: 1 ölü

İstanbul Hadımköy'de virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi. Viraja süratli girdiği iddia edilen kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Hadımköy Dursunköy yolu üzerinde çeşme mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Arslan yönetimindeki 34 AJ 798 plakalı hafriyat kamyonu, yol üzerinde seyir halindeyken süratli bir şekilde viraja girdi. Aşırı hız yüzünden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra yan devrildi. Şoför mahallinde sıkışan sürücüyü gören vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yan yatan kamyonda yangın çıktı

Kamyonun devrildiğini gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartmaya çalıştığı sırada aracın motor kısmında yanma meydana geldi. Yol üzerinden geçen ve çevredeki vatandaşlar su ve yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü. Jandarma ekipleri aracın patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada sıkışan sürücüyü çıkartmaya çalışanlar başarılı olamayınca itfaiye ekipleri beklendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Abdullah Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, sürücü Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon virajı alamadı yan yattı

Hafriyat kamyonunun süratli olduğu için devrildiğini söyleyen olayın görgü tanığı Hasan Sarıca, "Çeşmeden su doldururken yukarıdan araç 80-90 gibi bir süratla gelen araç aşağıya kadar indi. O anda toparlayamadı ve araba yan yattı ve devrildi. Koşarak kamyonun yanına geldim alevler çıkıyordu lastik ve balatalardan. Koşarak bidonlara su doldurdum ve söndürdüm. Adam aracın içerisine sıkışmış gerekli yerleri arayarak durumu bildirdik” dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.