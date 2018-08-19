Hakan Balta’ya plaket verildi

Galatasaray’a transfer olduğu 2007 yılından itibaren aralıksız olarak 11 sezon sarı-kırmızılı takımın formasını giyen ve dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbol hayatını noktaladığını söyleyen 35 yaşındaki Hakan Balta’ya Galatasaray Kulübü, verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın elinden plaketini alan Hakan Balta, daha sonra çocuklarıyla birlikte sahaya gelerek takım arkadaşlarına başarılar diledi. Takım arkadaşlarıyla tek tek kucaklaşan Hakan Balta, tribünlerin tezahüratları sonrasında orta sahaya gelerek, taraftarlara 3’lü çektirdi. Hakan Balta, tribünlerin desteği sonrasında oldukça duygulandı.