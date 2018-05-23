Programda konuşan Filistinli Lider Halit Meşal, “Filistin söz konusu olduğunda Türkiye bizim hep yanımızda yer aldı, bu yüzden Türkiye’yi çekemiyorlar” dedi.

On bir ayın Sultanı Ramazan’ın gelmesiyle birlikte her gün farklı bir grubu iftar sofrasında buluşturan Sultangazi Belediyesi, Filistinliler ve şehit ailelerini iftar sofrasında ağırladı. Sultangazi Belediye binasının yanına kurulan Kudüs temalı etkinlik alanındaki iftar programına Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile birlikte Filistin Direniş Lideri Halit Meşal’in yanı sıra Filistinliler ve şehit aileleri katıldı. Etkinlik alanına gelen Başkan Altunay ve Halit Meşal, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda vatandaşlar ezanın okunmasıyla birlikte dualar edip oruçlarını açtı.

“Filistin söz konusu olduğunda Türkiye bizim hep yanımızda yer aldı, bu yüzden Türkiye’yi çekemiyorlar”

Programda konuşan Filistin Direniş Lideri Halit Meşal, “Siyonistlerin bu zulmüne karşı bizler direnişle kazanacağız. Biz onları taşla yendik, onları silahla yendik, bir takım direnişle yendik ve işte yürüyüşlerimizle onları yeniyoruz. Onları uçurtmalarımızla yeniyoruz. Bunlar korkak bir halktır. Bu Siyonistler bizim halkımızın direnişi karşısında duramayacaklar. Türkiye halkı bizim yanımızda her zaman yer aldı, bu yüzden Türkiye’yi çekemiyorlar. Sizler Kudüs konusunda asla cimri davranmadınız, Mavi Marmara şehitleri bizim hala zihnimizde yer alıyor, Recep Tayyip Erdoğan’ın o şanlı duruşu bizim hala gözlerimizin önünde. Bizim masa başında aldığımız kararları uygulama sahasına getirmemiz gerekir. Hedeflerimizi net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Filistinli kadın ve erkek kardeşlerimden istediğim gibi Türkiyeli bütün kardeşlerimizden de şunu istiyorum, Kudüs’e yönelik hedefleriniz, amaçlarınız ve önünüzde bir yol haritanız olsun. Öncelikle Filistin’in özgürleştirilmesi hedefiniz olsun. Çünkü bizim mücadelemiz mukaddes ve mübarek alan üzerinedir. Bizim üzerinde mücadele ettiğimiz Kudüs toprakları herhangi bir yer değildir, İsra ve Miracın yaşandığı topraklardır. Bu mukaddes toprakların Yahudilerden temizlenmesi gerekir, bu alanların bütün Müslümanlara yeniden kazandırılması gerekir. Bu bizim milli, ahlaki, dini her yönüyle yapmamız gereken meselemizdir” dedi.

“Filistin’i yaşamak orayı unutmamak adına burayı dizayn ettik”

Filistinlilerin yaşadıkları durumun anlaşılması için Kudüs’ün bir panoramasının Sultangazi’de yapıldığını aktaran Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ise, “Bizler istiyor ve temenni ediyoruz ki bu kan ve gözyaşı dursun Orta Doğu ve İslam coğrafyasında bu sıkıntılar giderilsin. Bir daha böyle saldırılar yaşanmasın. Bizler bir kere daha buradan nefretle kınıyoruz ki İsrail bu zalimliklerini inşallah bu zulmünü devam ettiremeyecektir. Burada Sultangazi’den bir ses veriyoruz Cumhurbaşkanımızın Yenikapı’da verdiği o gür sesten sonra biz ne yapabiliriz diyoruz. Bu duyarlılığı bu farkındalığı ortaya koymak için Kudüs’ün bir panoramasını adeta bir temasını işledik. Orta yere koyduğumuz Kubbet-ül Sahra’da akşam ve sabah namazlarını icra ediyoruz. Filistin kahvehanesiyle, sur duvarlarıyla, Şam kapısıyla ve orada esirlerin çektiklerini, mültecilerin durumunu izah etmek adına kurduğumuz stantlarla bir nebze olsun Filistin’i yaşamak orayı unutmamak adına burayı dizayn ettik” şeklinde konuştu.