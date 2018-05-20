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20 Mayıs 2018 16:55

Hayvan hakları savunucularından Bakırköy Belediyesi’ne tepki

Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarına barınakta kötü muamele edildiği gerekçesiyle Bakırköy Belediyesini protesto ettiBakırköy, Ataköy, Yeşilyurt, Yeşilköy ve Florya bölgelerinde yaşayan hayvan hakları savunucuları, Bakırköy Belediyesi bünyesinde bulunan barınaklardaki yetersizliğe tepki için eylem yaptı.

Hayvan hakları savunucularından Bakırköy Belediyesi’ne tepki

20 Mayıs 2018 16:55

Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarına barınakta kötü muamele edildiği gerekçesiyle Bakırköy Belediyesini protesto etti


Bakırköy, Ataköy, Yeşilyurt, Yeşilköy ve Florya bölgelerinde yaşayan hayvan hakları savunucuları, Bakırköy Belediyesi bünyesinde bulunan barınaklardaki yetersizliğe tepki için eylem yaptı. Bakırköy Belediyesi önünde toplanan grup burada bir süre slogan attıktan sonra Bakırköy Özgürlük Meydanı’na kadar yürüdü.



“Sayın Kerimoğlu acaba barınağa en son ne zaman gitmiştir”


Pankart, döviz ve sloganlar eşliğinde meydana gelen hayvan hakları savunucuları burada basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı Leyla Koç Üzüm okudu. 5199 Sayılı Hayvan Hakları Kanunu Maddeleri hakkında hatırlatmalar yapan Leyla Koç Üzüm, Bakırköy Belediyesi’nin bu konudaki yetersizliklerini de sıraladı.


Belediyenin aynı zamanda gönüllü hayvan bakıcılarıyla iletişime geçmek istemediğini ileri süren Üzüm şöyle konuştu:


“Belediye Başkanı Sayın Bülent Kerimoğlu ve kendisi tarafından görevlendirilen vekili Mehmet Akyüz ile gerek bireysel gerek grupsal olarak yaptığımız onlarca görüşmede talep ve şikayetlerimiz ciddiye alınmayarak geçiştirilmiş, görmezden gelinmiştir. İstek, talep ve önerilerimizin üzerinden 3 yıl geçmiş olmasına rağmen herhangi bir çözüm kapısı aralanmamış, diyalog zemini için niyet ortaya konulmamıştır. Yakın zamanda ise yine kendilerinden randevu talebimiz ihtiyaç yoktur, gerek yoktur, her şey iyidir diyerek geri çevrilmiştir. Bakırköy Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi adı altında kurulmuş olan merkezde 2015 yılından bu yana sürekli bir ivme kaybı olmuştur. Aşılama, kısırlaştırma ve tedavi başta olmak üzere en temel faaliyetler bile maalesef hızlı bir biçimde gerilemiştir. Kendisi de bir hekim olan belediye başkanımıza soruyoruz. Konserlere, gezilere, etkinliklere bütçe ayırırken, barınak için röntgen, teknik cihaz donanımı, sağlık personeli istihdamına neden paranız yok? Barınağa ve hayvanlarımıza ayrılan bütçe nedir? İlçenin sokaklarında yaşayan hayvanları biz doyurup, tedavilerini biz yaptırdığımıza göre onlara ayrılan para nereye gitmektedir, yoksa böyle bir ödenek yok mudur? Sayın Kerimoğlu acaba barınağa en son ne zaman gitmiştir? Detaylı bir inceleme yapmış mıdır? Kedilerin ve köpeklerin tutulduğu yeri görmüş müdür?”


Eyleme katılan bazı vatandaşlar da barınaklarda hayvanlara eşit şans verilmediğini söyledi. Barınaktaki sağlık personelinin de yetersiz olduğunu dile getiren gönüllü hayvan bakıcıları, barınaklara girişlerinin yasaklandığını söyledi.




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