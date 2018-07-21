Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 3 - Feyenoord: 0 (İlk yarı)

Mücadelenin ilk yarısını sarı-lacivertliler 3-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Giuliano’nun ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Alper vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bijlow’dan sekti. Dönen topa ceza sahası dışından plase vuran Eljif, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
13. dakikada ceza sahası içinde Malacia’nın Barış’ı düşürmesi sonucu hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
14. dakikada topun başına geçen Giuliano, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 2-0
18. dakikada Isla’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
32. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Alper’e Botteghin’in müdahalesini hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.
33. dakikada Giuliano’nun kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Bijlow kurtardı.
Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Erdem Bayık xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx, Neustaedter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Eljif xxx, Barış xxx, Valbuena xx, Giuliano xx, Alper xx
Yedekler: Berke, Erten, Ahmethan, Ozan, Dirar, Samed, Yiğithan, Serhat, Josef de Souza, Salih Uçan, Ferdi, Şener
Teknik Direktör: Phillip Cocu
Feyenoord: Bijlow xx, Van Der Heijden xx, Juste xx, Botteghin xx, Malacia xx, Vilhena xx, Toornstra xx, Larsson xx, Berghuis xx, Wehrmann xx, Robin van Persie xx
Yedekler: Nieuwkoop, Sven Van Beek, Boetius, Ayoub, Orkun Kokcu, Jones, Hankouri, Verdonk, Ten Hove, Vente, Burger, Geertruida
Teknik Direktör: Van Bronckhorst
Goller: Eljif (dk. 7), Giuliano (dk. 14 pen), Valbuena (dk. 18) (Fenerbahçe)