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23 Haziran 2017 13:11

‘Her Şey Dahil Pasaport’a Gürcistan ve Çin de eklendi

Vodafone, ‘Her Şey Dahil Pasaport’ hizmetinin kapsamını genişletti.

‘Her Şey Dahil Pasaport’a Gürcistan ve Çin de eklendi

23 Haziran 2017 13:11

Uygulamaya, Çin ve Gürcistan’ın da dahil edildiği bildirildi.


Dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefleyen Vodafone, müşterilerine sunduğu ‘Her Şey Dahil Pasaport’ hizmetinin kapsamını genişlettiğini duyurdu. ‘Her Şey Dahil Pasaport’ hizmetine komşu ülkelerden olup aynı zamanda yoğun ziyaretçi alan Gürcistan ile son yıllarda turistik seyahatlerin yoğunlaştığı Çin’in de eklendi.


“’Her Şey Dahil Pasaport’ hizmetimizle abonelerimiz yepyeni ülkelerde de özgürce iletişim kuracak”


Yurtiçi ve yurtdışı fiyat ayrımını ortadan kaldıran ’Her Şey Dahil Pasaport’ hizmetiyle Vodafone Red abonelerine tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve interneti 64 ülkede tıpkı Türkiye’deymiş gibi özgürce kullanma kolaylığı sunduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone olarak, dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda abonelerimizin hayatını kolaylaştırmaya odaklı ürün ve hizmetler sunuyoruz. Bu vizyonla 2013 yılında geliştirdiğimiz ve abonelerimize global iletişim ağımızın gücünden yararlanarak tarifelerini Türkiye’deymiş gibi kullanma imkânı sağladığımız ‘Her Şey Dahil Pasaport’ hizmetini her yıl yenilemeye ve abonelerimizin en çok gittiği ülkelerle güncellemeye devam ediyoruz. Bu yıl özellikle Gürcistan, Çin, Makedonya, Sırbistan gibi ülkeleri de ekleyerek abonelerimizin telefon faturalarını düşünmeden seyahat edebilecekleri ülke kapsamımızı genişlettik. Böylece, abonelerimize çok daha geniş bir coğrafyada özgürce iletişim kurma avantajı sunuyoruz. Vodafone olarak, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle abonelerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.




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