Milyarder iş adamının tatil için 10 milyon dolar harcadığı öğrenilirken, çalışanlar da bir hafta boyunca mega kentin tarihi ve turistik yerlerini ücretsiz gezme imkanı bulacak.

Hindistan’ın en büyük ilaç firmalarından birinin sahibi olan milyarder bir iş adamı, başarılı çalışanlarını İstanbul tatiliyle ödüllendirdi. Yaklaşık 150 kişiden oluşan ilk kafile, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’den havalanan Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla bu sabah saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi. Pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapan ilk kafile basın mensupları tarafından görüntülendi.

"İyi iş çıkaran çalışanlara verilmiş bir ödül"

Etkinliğe ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan grup liderinden Ajay Setya, "Tüm ekip Hindistan’dan geliyoruz. Hindistan ve dünyanın alanında lider şirketlerinden birini temsil ediyoruz. Buraya 5-6 günlük bir tatil için geldik. Aslında bu, şirketimizin sahibi tarafından iyi iş çıkaran çalışanlara verilmiş bir ödül tatili. Tatil süresince İstanbul’un görülmeye değer yerlerini gezeceğiz" dedi.

"Çok fazla görülmeye değer yerler olduğunu biliyoruz"

İstanbul tatili için heyecanlı olduğunu dile getiren ilaç şirketi çalışanı Deepanshu Agarwal, "Seyahatimiz çok iyi geçti. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hindistan’da hava çok sıcaktı, İstanbul’da hava da çok güzel. İstanbul’daki 5-6 gün boyunca çok eğleneceğimizi ve güzel zaman geçireceğimizi umuyoruz. Ayrıca alışveriş yapıp İstanbul’u gezeceğiz. İstanbul’da çok fazla görülmeye değer yerler olduğunu biliyoruz. En çok camileri ve Taksim Meydanı, Kapalı Çarşı ve Adalar’ı merak ediyoruz" diye konuştu.

Bir başka çalışan Ramanjet Sıngh ise "İlk kez İstanbul’a geliyorum. Türk Hava Yolları’na ait uçakla geldik, seyahatimiz çok güzeldi. Şirketimiz bizleri buraya göndermeye karar verdi. Hindistan’ın alanında bir numaralı şirketinde çalışıyoruz. Bu seyahat için de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Hindistan’dan gelen 150 kişilik kafile daha sonra havalimanından ayrılarak kalacakları otele hareket etti. Bir hafta boyunca toplam 3 bin 500 şirket çalışanı İstanbul’a kafileler halinde gelmeye devam edecek. Çok sayıda otele yerleştirilecek çalışanlar, yaklaşık bir hafta süreyle mega kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.