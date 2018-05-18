Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 11:17

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Fatih Hırka-i Şerif Camii’nde bulunan, Peygamber Efendimizin Veysel Karani’ye hediye ettiği Hırka-i Şerif, Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

18 Mayıs 2018 11:17

Hırka-i Şerif’i ziyaret eden vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.


Peygamber Efendimiz’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif, Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif’in ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi’nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul il müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Fatih Belediye başkanı Hasan Suver ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul Müftüsü Yılmaz’ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Ziyarete gelen bazı vatandaşlar dua ederken, bazıladı da gözyaşlarını tutamadı.


Kutsal emanet Hırka-i Şerif; hafta içi saat 10.00 ila 18.00 arası, hafta sonu ise 09.00 ila 18.00 arasında ziyarete açık olacak. Ziyaret, arife günü ikindi namazı sonrasına kadar devam edecek olup, Kadir Gecesi ise, ziyaret teravih namazı sonrası sabah 02.30’a kadar devam edecek.


“Bu büyük güzellikle beraber ramazana girmiş olmanın heyecanı içimizde”


Ailesi ile birlikle Hırka-i Şerif’i ziyarete gelen Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat fakültesi öğretim üyesi Mustafa Sinan Yardım, ”Ramazana girdiğimiz bugünlerde içinde bulunduğumuz manevi duygular hat safhada. Bugün bu büyük güzellikle beraber ramazana girmiş olmanın heyecanı içimizde. Burada peygamberin kokusunu hissediyorsunuz. İnşallah diğer kardeşlerimize de bu nasip olur. Ramazan-ı Şerifin memleketimize insanlarımıza, İslam alemine inşallah hayırlara vesile olması dileğiyle” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç