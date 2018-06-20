Uysal, “Yeni yatırımlarla, 3. havalimanı ve Kanal İstanbul gibi mega projelerle yakın gelecekte ‘Yeni İstanbul’un merkezi neresi?’ deseler Arnavutköy denilecek” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Arnavutköy’de vatandaşlarla buluştu ve 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak 3. havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Arnavutköy’de esnafı ziyaret ederek “Hayırlı ve bereketli kazançlar” dileyen Başkan Uysal, vatandaşlara hitap etti. Arnavutköy’ün en son kurulan ilçelerden olmasına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla büyük bir kalkınma hamlesi yaşadığını belirten Başkan Uysal, 3. havalimanı ve Kanalİstanbul gibi mega projelerle, ilçenin önümüzdeki 10 yıl içinde İstanbul’un en önemli ilçelerinden biri haline geleceğini söyledi.

Arnavutköy’ün ulaşım sorununu 3 ayrı metro hattıyla kökten çözeceklerini müjdeleyen Uysal, kendisinin belediye başkanlığı döneminde yeni bir ihale ve yeni bir finans modeliyle metro çalışmalarını hızlandırdığına dikkat çekti. Uysal, “İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl iki ayrı metro hattının ihalesini yapacağız. Birisi 32 kilometrelik Vezneciler-Arnavutköy Metrosu. Vezneciler’den Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Başakşehir üzerinden Arnavutköy’e gelecek. İkinci olarak Beylikdüzü’nde metro ihtiyacı var. 34 kilometrelik Yenikapı-Beylikdüzü metrosu. Bu hat Yenikapı’dan Zeytinburnu ve Bakırköy’e, oradan Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü’ne gelecek. Yani ağırlıklı olarak CHP’li belediyelerin kazandığı ilçelerden geçiyor. ‘Arnavutköy’e ihtiyaç olduğu için öncelikli olarak buraya metro yapacağız’ dediğimizde, bu sözü çok kullandılar. Herhalde artık bir şey diyemezler” ifadelerini kullandı.

Metroda ihaleye çıkarken, müteahhide “Yap, vatandaşı taşı. Ondan sonra paranı al” dediklerini vurgulayan Uysal, “İhaleyi yapalım, 3,5 senelik metrolar 2,5 senede de bitecek” şeklinde konuştu.

Geçen hafta 375 yeni İETT aracını hizmete sunduklarını hatırlatan Uysal, metro Arnavutköy’e ulaşana kadar modern otobüslerle vatandaşlara hizmet vereceklerini söyledi. Vatandaşların talebine göre hangi hatta eksik varsa otobüsleri o hatlara yönlendireceklerini belirten Uysal, “Metro geldiğinde, metrodan inenler evlerine kadar yine otobüslerle ulaşacak. Öyle bir sistem kuruyoruz. Her beldeden kalkan otobüs Mecideyökey’e, Eminönü’ne gitmeyecek. Metrodan inen insanlar inşallah ücretsize yakın bir sistemle otobüse aktarma yaparak evine gidebilecek” dedi.

Almanya’nın 11 yılda bitiremediği havalimanına karşın Türkiye’nin dünyanın en büyük havalimanlarından birisini 3,5 senede bitirdiğinin altını çizen Başkan Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni havalimanına bu hafta içinde deneme inişi yapacağını açıkladı.

İlçenin merkezine yakın olan 3. havalimanına Ulaştırma Bakanlığı’nın iki ayrı raylı sistem getireceğini de aktaran Uysal, birinci hattın Türk Telekom Arena Stadı’nın oradan direkt 3. havalimanına gelecek metro hattı olacağını ifade etti. Uysal, ikinci hattın ise Halkalı Hızlı Tren Hattı’nın bitiminden Kayaşehir ve Arnavutköy üzerinden geçerek 3. Havalimanı’na ulaşacağını müjdeledi. Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni yatırımlara baktığımızda, yakın gelecekte ‘Yeni İstanbul’un merkezi neresi?’ deseler; Arnavutköy, Başakşehir denilecek. Bizlere hizmet imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkürümüzü sadece sözle değil, hizmetle yapmamamız gerektiğini de biliyoruz.”

Türkiye’de Ramazan ayının ve bayramların huzur içinde yaşandığına dikkat çeken Başkan Uysal, dünyanın birçok bölgesinde sıkıntı içinde ibadetlerini yapmaya çalışan Müslümanların huzur ortamına kavuşması için dua edilmesini istedi. Başkan Uysal, “Duayı sadece dille yapmayalım, fiili olarak yapalım. O ülkelerdeki Müslümanların huzur içinde yaşayabilmesi için ülkemize ve bize büyük görevler düşüyor. Güçlü Türkiye ve güçlü Hükümet olduğu zaman bu coğrafyada ve dünyada huzur da olur. Bizim de o insanlara fiili duamız, inşallah 24 Haziran’da sandık başına gittiğimiz zaman Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize atacağımız her oy olacaktır. Görevimiz ağır” dedi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın Arnavutköy gezisinde Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, bazı İBB Bürokratları ve AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu da hazır bulundu.