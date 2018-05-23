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23 Mayıs 2018 14:14

İbrahim Erkal’ın şarkısı, memleketinde yeniden hayat buldu

Türk Pop Müziğin yeni nesil temsilcilerinden Fikret Dedeoğlu, İbrahim Erkal’ın ‘Unutmayacağım’ şarkısını coverlayarak müzikseverlerin beğenisine sundu.

İbrahim Erkal’ın şarkısı, memleketinde yeniden hayat buldu

23 Mayıs 2018 14:14



Türk Pop Müziğin yeni nesil temsilcilerinden Fikret Dedeoğlu, ani bir şekilde aramızdan ayrılan İbrahim Erkal’ın ‘Unutmayacağım’ şarkısını coverlayarak müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği İbrahim Erkal imzalı ‘Unutmayacağım’ şarkısını tekrar yorumlayan Dedeoğlu, şarkının klibini de Erkal’ın memleketinde çekti. İrem Haykır yönetmenliğinde çekilen klip, İbrahim Erkal’ın doğduğu Erzurum’un Narman ilçesinde gerçekleşti. Video klipte, Dedeoğlu’na Erkal’ın komşuları eşlik etti.



Dedeoğlu, ‘Unutmayacağım’ı tüm İbrahim Erkal sevenlerine hediye etti.




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