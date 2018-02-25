Dr. İbrahim Öztek, “Ermeniler, Karabağ’da aç ve hastalıktan kırılan o soydaşlarımıza tank ve tüfeklerle saldırarak büyük soykırım yaptılar. Hamile kadınların karınlarını deştiler. Modern dünya, Avrupa ve ABD buna resmen bakakaldı” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda Parlamentosu’nun 3 ret oyuna karşı 142 oyla 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesine bir tepki de Türkiye Olimpian Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek’ten geldi. İbrahim Öztek, düzenlediği toplantıda Ermenilerin 1992 yılında Karabağ’da yaptığı soykırıma dünya devletlerinin sessiz kaldığını belirtti.

“Hollandalılar Sırpların yaptığı katliamlara sessiz kaldı”

Sırpların Srebrenitsa’da yaptığı katliamlara Hollanda’nın sessiz kaldığını dile getiren, “1992 yılının 25-26 Şubat günler bir Alman Albay ve birliğindeki tanklarla birlikte bu hain Ermeniler, Karabağa’a girdiler. Karabağ ve çevresindeki yerleri işgal ettiler. O gün Hocalı’ya üç koldan girdiler. 412 yaptıkları işgal sonucunda aç ve hastalıktan kırılan o soydaşlarımıza tank ve tüfeklerle saldırarak büyük soykırım yaptılar. Orada bin 400 kişiyi katlettiler. Bunları söylemeye dilim varmıyor ama 13 yaşındaki bir yavrucağı kolları ve bacaklarından bir çerçeveye çivileyip ‘derisini yüzersek kaç dakika içinde ölür?’ Hamile kadınların karınlarını deştiler. Kestikleri çocuk başlarıyla top oynadılar. Buradaki bu katliamda modern dünya, Avrupa ve ABD resmen bakakaldı. Her ne kadar bugün Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycanlı kardeşlerimizin davalarında haklı olduğunu söylese de bugün Ermenistan bütün Avrupa parlamentolarında bulunuyor ve ‘Türkler bize soykırım yaptı’ diyerek onları kandırıyorlar. Üç gün önce Hollanda Parlamentosu’ndan aynı kararı geçirdiler. Daha 15 sene evvel Sırpların yaptığı katliamlar Hollandalıların gözleri önünde olmuştur. Biz her zaman davamızda haklıyız. Kendimizi müdafaa eden durumunda olduk. 1915 olaylarında da Anadolu’da Türk olsun, Kürt olsun yaklaşık 2 milyon insanı katlettiler. Ama onlara sorarsanız olmayan nüfusları katledildi. Bizler de onların bu propagandaları karşısında yavaş kalıyoruz. Türkiye’nin Azerbaycan’ın devlet olarak bütün parlamentolarda kalkıp konuşması ve durumu izah etmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ve Azerbaycan ikiz kardeştir”

Karabağ’ın Ermeni işgalinden bir an önce kurtarılarak özgürlüğüne kavuşması gerektiğine dikkat çeken İbrahim Öztek, “Azerbaycanlı kardeşlerimiz Karabağ’a bayrağı dikecektir. Biz bir millet iki devlet olarak el ele vererek bu birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Türkiye ve Azerbaycan ikiz kardeştir. Bir gövdenin iki şah damarıdır. Bu damarlardan birine zarar gelecek olsa diğeri de etkilenecektir. Bunun yanında Afrin’deki ve bütün şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. İbrahim Ötek, konuşmaların sonun İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl ve Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Kaya Muzaffer Ilıcak’a verdikleri desteklerden dolayı plaket takdim etti.