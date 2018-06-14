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14 Haziran 2018 11:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz Demokrasi Otogar’nda trafik uygulamalarını denetledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda gerçekleşen trafik uygulamalarını denetledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz Demokrasi Otogar’nda trafik uygulamalarını denetledi

14 Haziran 2018 11:36

Yolculuğa çıkan vatandaşların bayramını tebrik eden Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada; " 70 bin görevlimiz denetim yapıyor. Bu bayram diğer bayramlardan farklı olarak müfettişlerimiz de yollarda" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na bu sabah gelerek trafik uygulamalarını denetledi. Bakan Soylu’ya denetimlerde İstanbul Valisi Vasip Şahin,İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otogardan hareket etmekte olan otobüslere binerek vatandaşların tek tek bayramını tebrik etti. Vatandaşlara ayrıca alınan tedbirleri anlatan Bakan Soylu, ardından otogar içinde bulunan şirketlerin ofislerini de ziyaret etti .Burada firma yetkililerine tedbirleri anlatan Bakan Soylu, firma yetkililerine, "Sürücülerinizi uyarın, yolcuları kemer takmaları konusunda uyarın. Kurallara uyarsak, bu tehlikelerin her birini ortadan kaldırırız" dedi. Ardından Ramazan Bayramı boyunca alınan tedbirlerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah sağlıkla ağız tadıyla nice bayramlara ulaştırsın. Bayram münasebetiyle yolculuk yapan vatandaşların sağ salim gidecekleri yere temini için bayram süresince trafikte alınan tedbirlerin bazıların yerinde uygulanıp uygulanmadığını nasıl uygulandığını bu tedbirlere uyup uymadığını denetliyoruz. Türkiye trafik kazalarında çok acı kayıplar yaşıyor. Yılda 7200 insanımız kazada kaybediyoruz. Kurallara uyulduğu zaman bu sayılar tedbirlere uyulduğunda asgari düzeyde olacaktır. Hedefimiz sıfır can kaybı. Çok dikkat etmeli herkes. Her birimiz varmak istediğimiz yere sağ salim varmak isteri. Bir taraftan sürat, bir taraftan yorgunluk alınması gereken tedbirlerin alınmasındaki eksiklik üzüntüler yaşamamıza neden oluyor. Neredeyse trafik kaybından canı yanmayan aile yok gibi. Bayramlarda kısa sürelerde çok yoğunluk olduğu için trafik kazaları daha çok oluyor. Günlük trafik kazasın ortalamasını bazı bayramlarda üzerine çıkıyor" dedi. Tedbirleri de anlatan Bakan Soylu; "70 bin görevlimiz, emniyet , jandarma sivil ekiple olmak üzere bu bayram denetimler yapıyoruz. Tüm bayram boyunca kaza kara noktalarında sık ve yoğun denetimlerini daha fazla artırmaktayız. Bu bayram diğerlerinden farklı olarak müfettişlerimiz yollarda denetim yapan ekiplerimiz yanlarında bulunacaklar. Genel eksikliğin ne olduğunu nasıl adım atmamız gerektiğini kontrol ediyorlar. Esas mesele kurallara uymayanlara ceza yazılacak. İlk etapta arkadaşlarımız" dikkat edin eksiklerinizi yerine getirin "diye uyarılarda bulunuyor. Bir kaç bayramdır bu uygulamaların vatandaşlarımız üzerinde ve kazaların azalması üzerinde etkili olduğunu görüyoruz" dedi.




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