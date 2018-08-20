İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

Kurban Bayramı öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere İstanbul’a geldi. İlk olarak Beyoğlu’nda bulunan Haliç Polis Merkezini ziyaret eden Bakan Soylu ardından Sarıyer’de bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığına geçerek buradaki askerlerle bayramlaştı. Bakan Soylu son olarak Sarıyer’de bulunan İzzet Baysal Huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldi. Huzurevinde kalan yaşlı vatandaşlarla bayramlaşan Soylu, fotoğraf isteklerini kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 45 dakika süren ziyaret sonrasında Bakan Soylu vatandaşlarla vedalaşarak İzzet Baysal Huzurevinden ayrıldı.