II. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu başladı

Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumunun açılışına katıldı. Başkan Uysal, "15 Temmuz başarılı olsaydı, 2’nci bir Kerbela yaşanacaktı" dedi.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen II. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumunun açılış konuşmasını gerçekleştiren İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "FETÖ terör örgütü hadisesi darbe sonrasında da masaya yatırılarak, davalarda kimdir bunlar, ne yaparlar, ne hedefler, bunlara baktığımız zaman uzun uzun incelenmesi, değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeyle birlikte tedbir alınması gereken bir konu olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum. Geçmişte, İslam tarihinde bir Kerbela hadisesi var. O hadise bir darbeyse başarılı olmuş ve tarih boyunca kapanmayan bir yara olarak sürmüştür. Halen daha izleri devam eden, tartışmaları devam eden bir konumdadır. 15 Temmuz başarılı olsaydı sanıyorum, 2’nci bir Kerbela hadisesi yaşanacaktı. Hadise sadece yönetimi değiştirmek değil, hadise bir düşünce, bir sistem ve bakış açısını tamamen değiştirmek. Hatta derinlere indiğimizde İslami temellere yeniden şekil verme operasyonudur" ifadelerini kullandı.

İslam düşmanlarına karşı ortak bir çalışma yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Uysal, "Bu ortaya çıkan yapıyı iyi tahlil ederek üstüne üstüne gitmeliyiz. Eğer 15 Temmuz’da darbe gerçeklemiş olsaydı, Kerbela’da gerçekleşmiş tahribattan daha büyük bir tahribat oluşturacaktı. Bunu kamufle edecek müthiş bir çalışma içerisindeydiler. O çalışmaya karşı tekrar bizim tanklara, toplara, silaha, mermiye karşı çıplak elle karşı durabildiysek, bizim bunu gündemde tutup, vatandaşlarımıza anlatarak İslami düşünce sistemindeki o yozlaşmaya, yabancılaşmaya, İslam düşmanlarının kontrolüne girebilecek yapılanmaya müsaade etmeme anlamında da önemli bir görevimiz olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Sempozyum açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik’in yanı sıra akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından gerçekleşen oturumu takip eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, oturumun sona ermesinin ardından salondan ayrıldı.