Müzeyi gezen öğrenciler ayrıca beğenilerini dile getirdi.

Aynı tarihlerde kutlanan Balıkçılık Haftası ve Öğretmenler Günü’nde, Kur’an kursu hocaları, imam hatip lisesi öğretmen ve öğrencilerini kendi kurduğu Beylikdüzü’ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde ağırlayan Balıkçı Kenan Balcı, Türkiye’de deniz kirliliğinin ciddi boyutlara ulaşabildiğini, balık bolluğunun olabilmesi için denizlerin daha temiz olması gerektiğine dikkati çekti. Burada vatandaşa da görev düştüğünü söyleyen Balcı, vatandaşa, atık yağlarını lavaboya dökmemeleri çağrısında bulundu. Atık yağın denizde en büyük kirliliğe yol açtığını ifade eden Kenan Balcı, “Bugün her türden balığın denizlerimizde bolca olması gerekiyorken balığın adeta kaçtığını görüyoruz. Benim herkesten isteğim; daha duyarlı olmamızdır. Ablalarımız mutfakta atık yağları lütfen lavabolara dökmesinler. Çünkü yağ arıtılamıyor ve denize gidiyor. Hocalarımız camide cemaate bunu anlatsınlar” dedi.

"Vatandaşa görev düşüyor"

Balığın anne sütünden sonra yıpranan dokuları onarıp yenileyen tek besin kaynağı olduğunu hatırlatan Balıkçı Kenan Balcı, “Üç bir yanı denizlerle çevrili olan ülkemizde balık büyük bir nimet. Ben her zaman söylüyorum; denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır diye. Elimizdeki nimete sahip çıkmak için gelecek nesillerimizin de bu nimetten yararlanması için lütfen vatandaşımız daha duyarlı olsun” şeklinde konuştu. Balıkçı Kenan Balcı, mumya deniz canlılarıyla dolu müzeyi gezdirdiği cami hocalarıyla birlikte denizlerde kirliliğin son bulması ve balık bolluğu yaşanması için el açıp dua etti.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezerek Öğretmenler günü ile aynı haftada kutlanan Balıkçılar Haftası nedeniyle Balıkçı Kenan Balcı nezdinde tüm balıkçıları kutladıklarını söyleyen hocalar ve öğrencileri; öncelikle vatandaşın duyarlılığına ihtiyaç duyulduğunu belirterek dua ettiler. İmam Hatip Lisesi ile camilerden hoca ve öğrencileri; “Allah’ım ülkemizin en güzel nimetlerinden olan denizlerimizi kirlilikten koru, atık yağlarını doğaya salan vatandaşın vicdanına dokunup duyarlılık ver Yarabbi, denizi kasten kirletenleri ıslah et Allah’ım, denizimizin bizlere verdiği en güzel ürün olan balıkların bolluğunu artır, fakir de zengin de bolca balık yesin” şeklinde dua ettiler.

Müzeye hayran kaldılar

Kuran kursu ve imam hatip lisesi öğrencileri, Balıkçı Kenan Balcı’nın kurduğu mumya balıklarla dolu müzeyi çok beğendiklerini belirterek, “Bu müzeye hayran kalmamak mümkün değil. Burada bazı balık türleri var ki nesli tükenmiş. O türler artık denizlerimizde yok. Bugün denizlerimizdeki balıkların da nesli tükenmemesi için dua ettik. Denizlerimizi kasten kirletenleri de Allah’a havale ediyoruz. İnşallah dualarımız kabul olur balık daha bol olur” dediler.