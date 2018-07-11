ING Grubu’na Türkiye’den yönetici ihracı

ING Bank Türkiye’den ING Grubu’na yapılan üst düzey atamalar 2018 yılında da devam ediyor. ING Bank Türkiye’de Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Direktörü olarak görev yapan İlker Özdemir, ING Grubu KOBİ ve Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Global Başkanı olarak atandı. Özdemir, ING Grubu’ndaki yeni görevine 1 Eylül 2018 itibariyle başlayacak. 40 ülkede faaliyet gösteren ING Grubu’nun yetenek havuzu haline gelen ING Bank Türkiye’den geçtiğimiz 2 yılda 5 üst düzey transfer gerçekleşmişti.

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, atamayla ilgili yaptığı değerlendirmede,“Bankamızda görev alan yöneticilerimizin ING Grubu’nun farklı bölgelerinde üst düzey yönetici olarak atanmaları; ING Bank Türkiye’nin yetenek havuzu haline geldiğini gösteriyor. Çalışma arkadaşlarımızın yeni görevleri bizim için gurur kaynağı. Bu atamalar, hedeflerimize ulaşmak için çalışırken, insan kaynağına yaptığımız yatırımların meyvelerini yurt dışında da aldığımızı gösteriyor. Yurt dışına transfer olan yöneticilerimize son olarak 6 yıldır Bankamızda Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Direktörü olarak görev alan İlker Özdemir de eklendi. İlker’in ING Grubu’ndaki yeni rolünde başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

İlker Özdemir kimdir?

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan İlker Özdemir, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA derecesini aldı. Kariyerine 1999’da Körfezbank’ta başlayan Özdemir, ardından 2012 yılına kadar Garanti Bankası’nda çeşitli rollerde görev aldı. Özdemir, 2012 yılında ise ING Bank Türkiye ekibine katıldı.