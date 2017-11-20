Isınmak için yaktığı ateşten yandı

Saniyeler içinde alevler içinde kalan vatandaşın imdadına çevredekiler yetişti. Esnaflar tarafından söndürülen vatandaş ağır şekilde yaralandı.

Zeytinburnu Turan Güneş Caddesinin yan tarafındaki boş arazide bir barakada yaşayan Doğukan A. İsimli bir şahıs, ısınmak için ateş yaktı. İddialara göre, Doğukan A. ateşi yakmak için tiner kullandı. Ancak tinerin alev alması ile kendisi de alevler içinde kaldı.

İmdat çığlıklarına koşan çevredeki esnaflar, saniyeler içinde alevler içinde kalan Doğukan A.’yı iş yerlerinden aldıkları su ve yangın söndürme tüpleri ile kısa sürede söndürdüler. Doğukan A. vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yanan şahsı söndüren esnaflar, “Kapının önündeydik. Karşıda ateş yanıyordu öyle bakınıyorduk. Sonra ateş birden siyah bir alev aldı. Bunun üzerine o tarafa yönelince bir inleme sesi duyduk. Hemen arkadaşları çağırdık. Su ve yangın tüplerini getirdiler. Adamı söndürdük. Ateş yakmak için muhtemelen tiner kullandı. Kafası da yerinde değildi” diye konuştular.

Yangının ardından polis ekipleri de olayla ilgili incelemede bulundu.