Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile “İyi Niyet Bildirgesi” imzaladı.

Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında Türkiye’nin lider, dünyanın ise sayılı kurumları arasında olan İSKİ, hizmetlerini daha da iyileştirmek ve mükemmellik noktasına getirmek için Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından geliştirilen Mükemmellik Modeli’nin, Türkiye’de yayılımını misyon edinen KalDer ile “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi”ni imzaladı.

İmza törenine İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İSKİ Genel Müdür Yardımcıları Metin Akbaş, Cafer Sezgin, Alişan Koyuncu, Recep Hazır ve Selami Taşer ile Daire Başkanı ve Müdürler ile Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selma Akdoğan ile dernek yöneticileri katıldı.

Uluslararası anlamda sayılı, Türkiye’de ise alanında lider kurumların üye olduğu ve imzaladığı İyi Niyet Bildirgesi ile hizmetlerin proaktif ve sürekli ilerleme odaklı bir yaklaşım ile doğru olarak ilk seferde sunulması, vatandaşların istek - ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak yüzde 100 müşteri memnuniyeti hedefine yaklaşılması yönünde farklı alt başlıklarda çalışmalar yapılması, uluslararası normlara uygunluğunun sağlanması, kurum içi süreçlerin bu model vasıtasıyla daha da iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması ve kurum gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

İSKİ’nin hali hazırda yürütmüş olduğu Entegre Kalite Yönetimi Projesi (İSEKAP) ile birlikte yıl sonuna kadar ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi, TS 18001:2014 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetimi, ISO 22301:2014 İş Sürekliliği Yönetimi, ISO 31000:2011 Risk Yönetimi, ISO 10002:2015 Müşteri Memnuniyeti ve ISO 50001:2011 Enerji Yönetimi Sistemlerinin kurularak Kuruma kazandırılması planlanıyor.