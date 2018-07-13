İsmail Balaban ve Recep Gürkan’dan yağlı parmak güreşi

Dünya spor tarihinin en eski organizasyonlarından biri olan ve bu sene 657.’si yapılacak Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde Edirne’de bir de Yağlı Parmak Güreşleri düzenleniyor. Sarayiçi Festival Alanı’nda gerçekleştirilen organizasyonda 2017 Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan gösteri maçı yaparak Yağlı Parmak Güreşleri’ni başlattı. Kazanan taraf ise Recep Gürkan oldu. Yağlı Parmak Güreşi’ni kaybeden Red Bull sporcusu Balaban, hafta sonu 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü altın kemerini almaya çalışacak.

657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 14-15 Temmuz’da Edirne’de düzenlenecek. Binlerce kişinin takip edeceği organizasyon öncesinde 12-14 Temmuz’da Sarayiçi Festival Alanı’ndaki yağlı parmak güreşlerinin finali 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

"Altın kemeri kuşanmak istiyorum"

3 sene üst üste altın kemer sahibi olan güreşçinin ‘daimi altın kemer’ kuşandığı Kırkpınar’ı kazanmak isteyen başarılı sporcu, “Geçtiğimiz yıl birinci oldum. Bu yıl da hedefim tekrar altın kemeri kuşanmak. Altın kemerin daimi sahibi olabilmek için bu sene çok önemli. 3 yıl aralıksız başpehlivan olmak ve altın kemeri Antalya’ya getirmek istiyorum. İlk hedefim bu. İyi çalıştık, sıkı hazırlandık” açıklamasıyla iddiasını ortaya koydu.