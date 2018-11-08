İstanbul Havalimanı'ndan Bakü'ye ilk uçuş gerçekleşti

İstanbul Havalimanı'nda 31 Ekim' den itibaren tarifeli uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları(THY), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye de uçuş ağına ekledi. Talebin yoğun olduğu ilk sefer, 121 yolcuyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' ın 29 Ekimde resmi açılışını gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı'nda başlayan tarifeli uçuşlara, yeni bir destinasyon daha eklendi. 31 Ekim'den itibaren Ankara, İzmir, Antalya'ya ve Kıbrıs'a haftanın her günü tarifeli sefer başlatan Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı' ndaki 5'inci uçuş noktası Azerbaycan'ın başkenti Bakü oldu. Bayrak taşıyıcı havayolu TK1132 sefer sayılı uçuşuyla İstanbul Havalimanı-Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı arasındaki ilk seferini bu sabah saat 09.30'da gerçekleştirdi. Yoğun talebin olduğu ilk sefer 121 yolcuyla gerçekleşti.

İstanbul- Bakü arasındaki haftalık uçuş sayısı 38'e yükseldi

Türk Hava Yolları Ankara, İzmir, Antalya ve Kıbrıs (Ercan)'a olduğu gibi İstanbul Havalimanı kalkışlı beşinci uçuş noktası olan Bakü'ye de 31 Aralık tarihine kadar haftanın her günü bir, toplamda yedi frekans uçuş gerçekleştirecek. Yeni eklenen uçuşlarla Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Bakü şehirleri arasındaki uçuş frekans sayısı da 38'e çıkmış oldu. (28 Atatürk Havalimanı, 7 İstanbul Havalimanı, 3 Sabiha Gökçen Havalimanı).

Bakü uçuşlarına talep artıyor

Türk Hava Yolları, 2017 yılının tamamında 337 bin 300 yolcu taşıdığı Bakü seferlerinde 2018 yılının ilk 10 ayında 337 bin yolcu taşıdı. 2018 yılının ilk 10 ayındaki doluluk oranı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 artarak yüzde 77'ye ulaştı.

Bakü, Türk Hava Yolları'nın Orta Asya'daki ilk uçuş noktası

Azerbaycan'ın başkenti Bakü aynı zamanda bayrak taşıyıcının Orta Asya'daki ilk uçuş noktası olma özelliği taşıyor. 1991 yılında başlayan ve 27 yıldır kesintisiz devam eden uçuşlar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki milli ve manevi bağları güçlendiren bir köprü vazifesi görüyor. Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleşen ilk uçuşlar arasında olması da iki ülke arasında son dönemde daha da artan siyasi ve ekonomik birliğin bir göstergesi durumunda.