İstanbul Kids Fashion Fuarı, 72 ülkeden 4 bin 550 ziyaretçiyi ağırladı

35’inci Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı, 17-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 72 ülkeden 4 bin 550 uluslararası ve ulusal profesyonel ziyaretçi ile 156 markanın katılımı ile yapıldı.

2018 Sonbahar-Kış Bebek Çocuk hazır giyim koleksiyonlarının vitrine çıktığı fuara en çok ziyaretçi; soğuk ülkeler Rusya ve Ukrayna ile kış mevsiminin de yaşandığı sıcak ülkeler Cezayir, Libya ve Irak’tan geldi. İlk günden son güne kadar çok sayıda uluslararası anlaşma yapan sektörde yüzler, İstanbul Kids Fashion ile güldü. Fuarda bebek giyim, çocuk giyim, abiye giyim, mobilya ve ev tekstili, ayakkabı, çorap, çamaşır ve aksesuarları yer aldı.

“Amacımıza ulaştık”

Fuarı değerlendiren UBM ICC Marka Müdürü Hatice Dinçer, “Bu yıl İstanbul Kids Fashion, 72 ülkeden 4 bin 550 profesyonel ziyaretçi ve 165 markanın katılımı ile gerçekleşti. Hedefi ihracat olan bir fuarız ve en başından itibaren stratejimiz, katılımcı markalarımız 2018 sonbahar kış koleksiyonlarını vitrine çıkardıkları için soğuk ülkeler ve kış mevsiminin de yaşandığı Asya ve Afrika ülkelerinden yoğun profesyonel ziyaretçi katılımı sağlamaktı. Amacımıza ulaştık. En çok ziyaretçi gelen ülkelerimiz sırasıyla Rusya, Ukrayna, Cezayir, Libya ve Irak oldu. Bu yıl da ekonomik büyüklüğü 600 milyon liraya ulaştığı tahmin edilen bebek çocuk sektörünün büyümesine ve yeni pazarlara açılmasına hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Fuarımız dolu dolu ve çok güzel geçti”

Çocuklar için pijama ve eşofman üreten, kendi markası ile 66 ülkeye yılda ortalama 15 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Elsima Tekstil’in Genel Müdürü Eşref Geyik, “Fuarımız dolu dolu ve çok güzel geçti. Daha fuarın ilk saatlerinde ilk siparişlerimizi Irak ve Libya’dan aldık. Son dönemde Rusya’nın payı Elsima markası olarak yüzde 5-7 civarı düşmüştü. Şimdi yukarı çıktı yüzde onları buldu” diye konuştu.

“Biz fuarlarda yeni müşteri buluyoruz, tanıyoruz.”

Sezonluk yüz milyon adet mal üreten yılda ortalama bir buçuk milyon dolar ihracat yaptıklarını belirten Bebüş Tekstil Yetkilisi Büşra Nur Arı ise “Bizim kalıplaşmış bir müşterimiz var onlar bizi arıyorlar, Fizan’da da olsak geliyor, sipariş veriyor. Ama biz fuarlarda yeni müşteri buluyoruz, tanıyoruz. Bu müşteriler sadece bizim için fuarda kalmıyor. Fuardan sonra da biz bu müşterilerle diyalog halinde oluyoruz. Firma Güney Afrika’dan geliyor. Ben şimdi Güney Afrika’ya ne gidebilirim ne servis yapabilirim normalde çünkü 16 saat uzaklıkta. Fuarın bize büyük katkısı bu” ifadelerini kullandı.

“Marka olarak yeni hedef pazarlarımıza ulaştık.”

İstanbul Kids Fashion’a katılma amaçlarının marka bilinirliliklerini arttırmak ve yurtdışı pazarlarda yeni ülke ve müşteriler edinmek olarak özetleyen Akal Ticaret ve Tekstil Yurtiçi Marka Yönetimi Direktörü Sezai Er’de marka olarak yeni hedef pazar ülkeleri olan Rusya, Türki cumhuriyetler, İran ve Afrika’dan İstanbul Kids Fashion’a gelen ziyaretçi sayısından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

2019 Bebek Çocuk modasında tasarımda rahatlık ve doğal malzeme kullanımı öne çıkacak

Dünya genelinde moda ve stil endüstrisine hizmet veren en önemli trend araştırma, analiz ve bilgi servisi WGSN’in Çocuk Giyim Editörü Allison Goodfellow-Ash, İlkbahar-Yaz 2019 çocuk giyim trend ön görülerini 35. Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı’nda katılımcı ve ziyaretçilerle paylaştı. İstanbul Kids Fashion Fuarı Seminer Alanı’nda sunum yapan Goodfellow-Ash, 2019 yılında özellikle ilkbahar/yaz 2019 çocuk giyiminde bol, rahat, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen kıyafetlerin öne çıkacağının altını çizdi. Vintage, geleneksel, doğa ve dış giyimde de bu mesajların uygulandığını belirtti. Dünya genelinde moda endüstrisine yön veren WGSN’in İstanbul Kids Fashion işbirliği ile gerçekleşen sunumu katılımcı ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

İstanbul Kids Fashion, Türkiye Kadın Girişimciler Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı

Fuar kapsamında, Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından, İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Kids Fashion Seminer Alanı’nda ‘Türkiye’de Kadın Girişimciler Zirvesi’ düzenlendi. Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi S. Çiğdem Koçak’ın moderatörlüğünü üstlendiği Zirve’ye Kraliyet ailelerine özel kumaşlar tasarlayan dünyaca ünlü sanatçı Fırat Neziroğlu, giyilebilir çantanın mucidi Tasarımcı Esin Öney Nayır, Girişimci Endüstri Mühendisi Bahar Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.

Zirvede Dr. Öğretim Üyesi S. Çiğdem Koçak, kadın girişimciliğini teşvik eden ve destekleyen politikaların oluşturulması ve uygulanmasına vurgu yaparken, Tasarımcı Esin Öney Nayır girişimcilerin hayallerinin peşinden gitmekten korkmamalarını tavsiye etti. Girişimci olmanın herkesin DNA’sına uygun olamayabileceğini belirten Endüstri Mühendisi Bahar Yıldırım, girişimcilerin cesur ve risk almayı bilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sanatçı Fırat Neziroğlu ise girişimcilere karşılarına çıkan duvara çarpmak yerine belirlenen alanlar içinde de başarıya ulaşmanın mümkün olduğunu anlattı.

‘Tarihte Çocuk Modası Fotoğraf Sergisi’ ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkardı

Fuarın bir başka beğeni toplayan etkinliği de Türkiye’de ilk kez İstanbul Kids Fashion Fuarı’nda sergilenen Tarihte Çocuk Modası Fotoğraf Sergisi oldu. 1900’lü yıllardan 1980’li yıllara uzanan bebek, çocuk modası Türkiye, ABD, İtalya, İngiltere ve Almanya’dan derlenen sokak ve stüdyo fotoğrafları kullanılarak yansıtıldı. Ayrıca 35. İstanbul Kids Fashion Trend Alanı’nda, katılımcıların en son trend sonbahar/kış kreasyonuna ait bebek çocuk hazır giyim ve aksesuarları, bebek çocuk abiye giyimi ürünleri sergilendi.