İstanbul Kids Fashion Fuarı başladı

Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı kapılarını açtı. Fuar 20 Temmuz’a kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere açık olacak.

4 kıta 80 ülkeden 4 bin 500’ün üzerinde ulusal ve uluslararası ziyaretçi katılımı beklenen 35’inci Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı’nda katılımcı 200 marka, bebek, çocuk, genç giyim ve abiye kıyafetler, ayakkabı, iç çamaşırı, çorap ve aksesuarlar ile bebek ve çocuk ev tekstili ve mobilya ürün gruplarını vitrine çıkardı.

Özellikle Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan ve Balkan ülkeleri ile çocuk abiye ürünlerinde Türk markalarının tasarımlarıyla beğeni topladığı Irak, Mısır, Tunus, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Fas gibi Orta Doğu ülkelerinde ziyaretçi çeken İstanbul Kids Fashion’da bebek ve çocuk modasına dair 2018 yılı Sonbahar-Kış koleksiyonları alıcılarla buluştu.

Türkiye’nin toplam hazır giyim ihracatının 17 milyar dolar ve bu toplam içerisinde bebek giyim ihracatının 1,6’lık bir paya sahip olduğuna dikkat çeken UBM ICC Marka Direktörü Hatice Dinçer, “Her yıl 1 milyondan fazla bebeğin dünyaya geldiği Türkiye hem genç nüfusu hem de hazır giyim konusundaki kalite, hızlı teslimat ve uygun fiyat kabiliyeti ile cazibe merkezi bir ülke konumunda. Bu yıl 35’ncisini düzenlediğimiz İstanbul Kids Fashion Fuarı, sektörü uluslararası ve ulusal pazarlarla buluşturmaya uzun yıllardır başarıyla devam eden ortak bir buluşma platformu. Amacımız bu yıl da ekonomik büyüklüğü 600 milyon TL’ye ulaştığı tahmin edilen bebek çocuk sektörünün büyümesine ve yeni pazarlara açılmasına hizmet etmek” dedi.

WGSN, 2019 ilkbahar/yaz bebek çocuk modası ve trendlerini İstanbul Kids Fashion’da açıkladı

Dünya genelinde moda ve stil endüstrisine hizmet veren trend araştırma, analiz ve bilgi servisi WGSN’den Allison Goodfellow Ash, fuarın ilk gününde İstanbul Kids fashion Seminer Alanı’nda, 2019 ilkbahar/yaz bebek çocuk modası ve trendlerine dair ipuçlarını verdiği bir sunum gerçekleştirdi. Sunuma katılımcı ve ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Katılımcıların en son trend sonbahar/kış kreasyonuna ait bebek çocuk hazır giyim ve aksesuarları, bebek çocuk abiye giyimi ürünlerini sergiledikleri İstanbul Kids Fashion Trend Alanı(B-120) da ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

‘Tarihte Çocuk Modası Fotoğraf Sergisi’ ziyaretçileri büyülü bir yolculuğa çıkardı

Fuarın bir başka beğeni toplayan etkinliği de Türkiye’de ilk kez İstanbul Kids Fashion Fuarı’nda sergilenen Tarihte Çocuk Modası Fotoğraf Sergisi oldu. 1900’lü yıllardan 1980’li yıllara uzanan bebek, çocuk modası Türkiye, ABD, İtalya, İngiltere ve Almanya’dan derlenen sokak ve stüdyo fotoğrafları kullanılarak yansıtıldı. Tarihte Çocuk Modası Fotoğraf Sergisi, İstanbul Fuar Merkezi Salon 9, B-130 numaralı alanda 17-20 Temmuz tarihleri ve 10:00-18:00 saatleri arasında gezilebilecek.

Kadın girişimcilerin önemi masaya yatırılacak

Fuar kapsamında Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü de 19 Temmuz, Perşembe günü saat 14:00’te İstanbul Kids Fashion Seminer Alanı’nda Öğretim Üyesi Dr. S. Çiğdem Koçak’ın moderatörlüğünde ‘Türkiye’de Kadın Girişimciler’ Zirvesi düzenliyor. Etkinlikte kumaş dokuma alanında dünyaca ünlü bir Sanatçı olan Fırat Neziroğlu ‘Yaratıcılık Serüveni’, çantalı üst giysi tasarımı ile dünya genelinde çok sayıda ödülün sahibi olan Tasarımcı Esin Öney Nayır ‘Hayal Et, Çalış ve Başar’, pek çok ünlü marka ile başarılı projeler gerçekleştiren Endüstri Mühendisi Bahar Yıldırım, ‘Girişimci İş Kadınlarının Başarılı ve Başarısız Olma Sebepleri’ başlıklı oturumlarda konuşmacı olarak yer alacak.