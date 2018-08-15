İstanbul polisi bayram öncesi asayiş uygulamalarını artırdı

Uygulamaya Özel Harekat Polisi ile özel eğitimli köpekler de destek verdi.

Bayram öncesinde vatandaşların huzur ve güvenini temin etmek için çalışmalarını yoğunlaştıran İstanbul polisi, asayiş uygulamalarını sürdürdü. İstanbul’da vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan havalimanı, metro, vapur iskeleleri ve meydanlarda çalışmalarını yoğunlaştıran polis, bir çok noktada asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamalar sırasında vatandaşların kimlik kontrolü yapılarak genel bilgi taramasından geçirildi. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların valizleri ve çantaları ise didik didik arandı. Aramalara özel eğitimli köpekler de destek verdi. Vatandaşlar, yapılan uygulamalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmaların güvenlik için gerekli olduğunu söyledi. Öğle saatlerinde başlayan uygulama yaklaşık iki saat sürdü.