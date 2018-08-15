Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 15:34

İstanbul polisi bayram öncesi asayiş uygulamalarını artırdı

İstanbul polisi bayram öncesi denetimlerini sıklaştırırken, öğle saatlerinde İstanbul’da bir çok noktada asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İstanbul polisi bayram öncesi asayiş uygulamalarını artırdı

15 Ağustos 2018 15:34

Uygulamaya Özel Harekat Polisi ile özel eğitimli köpekler de destek verdi.


Bayram öncesinde vatandaşların huzur ve güvenini temin etmek için çalışmalarını yoğunlaştıran İstanbul polisi, asayiş uygulamalarını sürdürdü. İstanbul’da vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan havalimanı, metro, vapur iskeleleri ve meydanlarda çalışmalarını yoğunlaştıran polis, bir çok noktada asayiş uygulaması yaptı.


Uygulamalar sırasında vatandaşların kimlik kontrolü yapılarak genel bilgi taramasından geçirildi. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların valizleri ve çantaları ise didik didik arandı. Aramalara özel eğitimli köpekler de destek verdi. Vatandaşlar, yapılan uygulamalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmaların güvenlik için gerekli olduğunu söyledi. Öğle saatlerinde başlayan uygulama yaklaşık iki saat sürdü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç