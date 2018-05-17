Dr. Alaeddin Yavaşça’ya düzenlenen tören ile fahri doktora unvanı verdi. Prof. Dr. Yavaşça’nın eşi Ayten Yavaşça, “Ben bunun ağırlığını nasıl taşıyacağım diye içim bir an titredi. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türk müziğinin yaşayan duayenlerinden ünlü Bestekâr İÜ İstanbul Tıp Fakültesi mezunu Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’ya İstanbul Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen törene, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’nın eşi Ayten Yavaşça, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Aygül Günaltay, eski TRT sunucularından Mustafa Yolaşan, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Opera ve Konser Şarkıcılığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saim Akçıl, İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Gönül Paçacı ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.

“Üniversiteleri köklü kurumlar yapan esasında kurumlaşmış ve abide mensuplardır”

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’nın belgesel gösterimiyle başlayan fahri doktora töreni İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın konuşmasıyla devam etti. Rektör Mahmut Ak, “Bu salonda pek çok program yaptık ama hafızalarda kalacak, iz bırakacak programlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Milletimizi geleceğe hazırlayan köklü kurumlardır. Biz de böyle bir köklü kurumun mensubuyuz. Ama bu kurumları köklü yapan esasında kurumlaşmış ve abide mensuplardır. Alaeddin Yavaşça hocamızın İstanbul’a aşinalığı İstanbul Üniversitesi üzerinden olmuştur ki sunduğumuz belgelerde bunu görüyoruz. Kendi ailesinden aldığı terbiyenin yanında İstanbul kültürünün ve kimliğinin izlerini de yaşadığı her sürede göstermiş ve etrafına cömertçe sunmuştur” ifadelerini kullandı.

“Hocamızın varlığı bizim gelecek açısından ümidimizdir”

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Alaeddin Yavaşça’nın birkaç işi bir arada yapabilen ender insanlardan biri olduğuna vurgu yaparak, “Hocamızın varlığı bizim gelecek açısından ümidimizdir. Nitekim biyografisine baktığımız zaman Alaeddin Yavaşça esasında birkaç işi bir arada yapan ender insanlardan birisi hem titizlikle yürütülen iyi bir tahsilin sonunda ortaya çıkan resmi bir hayatı var. Bununla eş zamanlı olarak giden hem kendisini hem toplumu geliştirecek şekilde bir kültür ve sanat hayatı var. Öyle ki resmi hayatını noktaladığı andan itibaren de bu kültür ve sanata yönelik ilgisini ve çalışmalarını sürdürüyor olması bunun sadece resmiyetle ve kurallara bağlı bir hayat olmadığını esasından bilim, kültür ve sanata adanmışlığın bir simgesi olduğunu bize göstermiş oldu. Bize de ne mutlu ki böyle bir fırsat kısmet oldu. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için hem Alaeddin Yavaşça hocamıza hem de değerli eşi Ayten Hanıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bunun ağırlığını nasıl taşıyacağım diye içim bir an titredi”

Fahri doktora unvanını Alaeddin Yavaşça’nın adına alan eşi Ayten Yavaşça ise duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Kendisine verilen fahri doktora cübbesini ben giydim ve bu bana çok büyük bir şeref, büyük bir ödül. Ben bunun ağırlığını nasıl taşıyacağım diye içim bir an titredi. Çok teşekkür ediyorum. Bu daha fazla nasıl ifade edilir bilemeyeceğim. Minnettarım” dedi.

Konuşmaların ardından İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından ünlü Bestekâr Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça adına eşi Ayten Yavaşça’ya ‘Akademik kıyafet’ giydirilmesi, ‘Fahri Doktora Diploması’ ve ‘İstanbul Üniversitesi Rozeti’ takdim edildi. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.