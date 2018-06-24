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24 Haziran 2018 10:18

İstanbul Valisi Şahin: "40 bin polisimiz ve 6 bin jandarmamız görev başında"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, seçim güvenliği ile ilgili her türlü tedbirin alındığını vurgulayarak, "Yaklaşık 40 bin polisimiz ve 6 bin jandarmamız görevleri başında" dedi.

İstanbul Valisi Şahin:

24 Haziran 2018 10:18


İstanbul Valisi Vasip Şahin, oyunu eşi Şeyma Şahin ile birlikte Bakırköy Aybars Ak Ortaokulunda kullandı. Sandık görevlileri ile selamlaşan Vali Şahin, ardından gazetecilere kısa bir değerlendirmede bulundu. Yeni sistemin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Vali Şahin, seçim güvenliği ile ilgili her türlü tedbirin alındığını vurguladı. Tüm sandıklarda oy verme işleminin başladığını söyleyen Şahin, "Hiçbir yerde problemimiz yok. İnşallah akşama kadar vatandaşlarımız güvenle özgür iradelerini sandığa yansıtacaktır. Biz de bununla ilgili bütün emniyet ve jandarma birimlerimizle gerekli güvenlik tedbirlerimizi almış durumdayız" diye konuştu.


Vali Şahin, bütün emniyet unsurlarının görevde olduğunu belirterek, "Yaklaşık 40 bin polisimiz ve 6 bin jandarmamız görevleri başında. Kimisi sahada, kimisi kendi merkezlerinde. Ama herkes bugün görevinin başında" ifadelerini kullandı.




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