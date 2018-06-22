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22 Haziran 2018 00:55

İstanbul’da lüks otelde terör operasyonu: 1 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri akşam saatlerinde Şişli’de bulunan lüks bir otelde terör operasyonu düzenledi.

İstanbul’da lüks otelde terör operasyonu: 1 gözaltı

22 Haziran 2018 00:55

Düzenlenen operasyonda bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek akşam saatlerinde Şişli’de bulunan lüks bir otelde terör operasyonu düzenledi. Polis ekipleri akşam saatlerinde otele zırhlı ve sivil araçlarla geldi. Otelde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri şüphelinin yakalanması için bulunduğu odaya girdi. Odaya giren ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Yaklaşık 2 saat odada arama yapan ekipler daha sonra şüpheliyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürdü. Hangi örgüte mensup olduğu öğrenilemeyen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.




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