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İstanbul'da piyasa değeri 13 milyon TL. olan uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Beykoz ve Zeytinburnu’nda piyasa değeri 13 milyon TL olan çok sayıda uyuşturucu hap ve hint keneviri ele geçirildi.

İstanbul'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Beykoz ve Zeytinburnu'nda piyasa değeri 13 milyon TL olan çok sayıda uyuşturucu hap ve hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 8 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirilen istihbari çalışma sonucunda 5 Kasım günü Beykoz ve Zeytinburnu ilçelerinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.


100 kilogram hint keneviri yakalandı


Beykoz'da bir adreste hint keneviri yetiştirildiğini tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Çevrede yapılan incelemede etrafı branda ve çitlerle kapatılan adresin terk edilmiş alan gibi gösterilmek istendiği belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonla piyasa değeri 3 Milyon TL olan 100 kilogram hint keneviri ele geçirildi.


500 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi


Zeytinburnu'nda bir ikamet ve araçta uyuşturucu hap bulunduğu bilgisi ekipleri harekete geçirdi. Yapılan operasyonda ağırlığı 100 kilogram gelen ve piyasa değeri 10 milyon TL. olan 500 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreste yapılan aramalarda uyuşturucu hap imal etmek için kullanılan malzemeler de bulundu.


Olayla ilgili olarak H.G., A.J., L.Ç., A.Ç., E.O., C.C. H.K., K.B.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

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