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11 Ağustos 2018 11:44

İstanbul’da PKK operasyonu: 5 kişi tutuklandı

İstanbul’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 1’i örgüte kırsal alanda katılma hazırlığında olmak üzere 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da PKK operasyonu: 5 kişi tutuklandı

11 Ağustos 2018 11:44

Örgütsel dokümanlar, 2 silah ve çok sayıda merminin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütünün bütün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağlayan ve örgüt adına eylemleri organize ettiği, KCK/TM terör örgütü adına sözde yargılama birimi olan Barış ve Adalet Komisyonu İl Sözcüsü olarak faaliyet yürüttüğü öğrenilen A.E. ve PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde faaliyet gösterdiği, adı geçen şahsa yardım ve yataklık yaptığı, İstanbul’da irtibat sağlamış olabileceği değerlendirilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi.


Terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla düzenlenen operasyonda, 1’i örgüte kırsal alanda katılma hazırlığında olmak üzere 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda, gözaltına alınan 9 kişiden 5’i tutuklanırken, örgütsel dokümanlar, 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.




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