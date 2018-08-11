İstanbul’da PKK operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Örgütsel dokümanlar, 2 silah ve çok sayıda merminin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütünün bütün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağlayan ve örgüt adına eylemleri organize ettiği, KCK/TM terör örgütü adına sözde yargılama birimi olan Barış ve Adalet Komisyonu İl Sözcüsü olarak faaliyet yürüttüğü öğrenilen A.E. ve PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde faaliyet gösterdiği, adı geçen şahsa yardım ve yataklık yaptığı, İstanbul’da irtibat sağlamış olabileceği değerlendirilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla düzenlenen operasyonda, 1’i örgüte kırsal alanda katılma hazırlığında olmak üzere 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda, gözaltına alınan 9 kişiden 5’i tutuklanırken, örgütsel dokümanlar, 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.