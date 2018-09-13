İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul'da beklenen yağışla birlikte başlayan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağışlarla başlayan şimşekler İstanbul'u aydınlattı. Belli aralıklarla görülen şimşekler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi ve Süleymaniye Camii ile birlikte çekilen görüntüsü görsel şölen oluşturdu. Galata Köprüsünde balık tutanlar yağmura ve şimşeklere aldırış etmeden balık tutmaya devam etti.