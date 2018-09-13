İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul’da beklenen yağışla birlikte başlayan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

İstanbul'da beklenen yağışla birlikte başlayan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.


İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağışlarla başlayan şimşekler İstanbul'u aydınlattı. Belli aralıklarla görülen şimşekler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi ve Süleymaniye Camii ile birlikte çekilen görüntüsü görsel şölen oluşturdu. Galata Köprüsünde balık tutanlar yağmura ve şimşeklere aldırış etmeden balık tutmaya devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.