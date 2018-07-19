İstanbul’da suç örgütlerine büyük operasyon

Birçok suça karıştığı belirlenen şahıslar gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyeti Başsavcılığı, Hasan Ferit Gedik isimli şahsın öldürülmesi olayına karışan iki örgütün üyelerine yönelik birçok suçtan yakalama kararı çıkardı. Maltepe ilçesinde faaliyet gösteren U.K. liderliğindeki ve aynı bölgede M.T. liderliğinde R.E. yöneticiliğindeki şahıslara "kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti, sahte içki üretimi ve ticareti, kasten yaralama, silahla tehdit" gibi suçlardan 13 Temmuz günü operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, her iki gruba yönelik İstanbul ve Kocaeli illerinde birçok adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 9 adet pompalı tüfek, 160 adet kartuş, 12 adet tabanca, 270 adet fişek, 300 gram skank olarak bilinen uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet balistik yelek, 1 adet elektroşok cihazı, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, suçtan elde edilen yaklaşık 55 bin TL nakit para ve 1 adet gizli kamera cihazı, sahte içki imal etmek üzere tertip edilmiş maddeler, sahte TAPDK bandrolleri, şişelenmiş satışa hazır sahte içki şişeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 23’ü emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.