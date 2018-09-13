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İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmurla birlikte arttı

İstanbul’da etkisini sağanak yağış nedeniyle akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da etkisini sağanak yağış nedeniyle akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 71'e çıktı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı. Mesainin bitimiyle hafif hafif etkisini göstermeye başlayan yağışla birlikte İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşandı. Yer yer İstanbul trafiğinin durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 71'lere çıktığı görüldü.

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