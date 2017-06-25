İstanbullular tabiat parklarına akın etti

Öte yandan İstanbul’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce milli park ve tabiat parkları bayram boyunca ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramında İstanbul’da ailesiyle birlikte bayramı geçiren vatandaşlar milli park ve tabiat parklarına akın etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce ülke genelinde işletilen milli park ve tabiat parklarına girişler, vatandaşların Ramazan Bayramı’nda huzurlu bir ortamda tabiatla iç içe vakit geçirmesi ve aileleriyle bir arada piknik yapabilmesi için ücretsiz olarak hizmet verecek.

Orman ve Su İşleri 1’inci Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından da park girişlerine de pankartlar asılarak parkların ücretsiz olduğu ilan edildi. Görevliler vatandaşları park ve orman girişinde karşılayarak şeker ikram yapıldı ardından iyi dileklerde bulunuldu. Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular ise şehrin boşalmasıyla birlikte yeşil alanları doldurdu. Tatilciler tarafından Belgrad Ormanın tercih edilmesi de renkli görüntülere sahne oldu. Bazı vatandaşlar araçları ile gelerek piknik alanlarında bayram sevincini doyasıya yaşarken bazı vatandaşlar bisiklet sürmeyi tercih etti.

Bayramın ilk gününde Belgrad Ormanı’na kahvaltıya geldiklerini belirten Nil Çağal, “Ailecek kahvaltıya geldik buraya. Ulaşım kolay olunca bizim içinde çok keyifli oldu, hoş oldu güzel oldu devamını istiyoruz” dedi.

“Bayramı İstanbul’da kalabalıktan uzak yaşıyoruz”

İstanbul’un boş olması sebebiyle bayramı ormanda geçirdiklerini ifade eden Burak Parke, “Ücretsiz geçişler için orman bakanımıza teşekkür ediyoruz, umarım sürekli hale gelir. İstanbul’un boş olması bize yaradı, bizde buraya gezmeye geldik, mutluyuz bayramı İstanbul’da kalabalıktan uzakta ormanda yaşıyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ücretsiz girişlerin Tatilcilere yaradığını aktaran İbrahim Kılınç, “Orman bakanımıza teşekkür ederiz, önceleri bu girişte çok uzun kuyruklar oluyordu, bu sene İstanbul’un boş olması sebebiyle ve ücretsiz olması biz tatile gidemeyenlere yaradı” ifadelerini kullandı.