İstanbul'un suyu zaman tüneline anlatıldı

Su kaynaklarının bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla geçekleştirilen İstanbul Su Kongresi ve Fuarı İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla başladı. Kongrede kapsamında geçmişten günümüze İstanbul'un suya ulaşım noktasında geldiği durumu gözler önüne seren zaman tüneli dikkat çekti.

İSKİ tarafından organize edilen ve 22 ülke temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul Su Kongresi ve Fuarı (İSTSU) başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, Uluslararası Su Birliği Başkanı Prof. Dr. Helmut Kroiss, Türkiye'den ve dünyadan akademisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kongrenin açılış töreninde İstanbul'un 50 yıllık suyunun bulunduğu belirtilirken, küresel ısınma ve susuzluğa karşı kaynakların korunmasının ve bilinçli kullanımının önemine dikkat çekildi. Ardından su kaynaklarının yönetimi, arıtma teknolojileri, geçmişten bu güne küresel kentlerde su yönetiminin önemi gibi konuların masaya yatırılacağı kongrenin açılış kurdelesi kesildi. Sonrasında Başkan Uysal, fuar kapsamında açılan stantları gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Uysal, kongre kapsamında 1994 yılından günümüze megakentin yaşadığı su problemleri ve günümüzde 50 yıllık su tedariğinin bulunduğunu videolarla anlatan zaman tünelini gezdi. Vatandaşların da ilgiyle incelediği tünel ile geçmiş günümüze İstanbul'un suya ulaşım noktasında geldiği durum gözler önüne serildi.

“Su kalmazsa hayat da biter”

Kongrenin İstanbul gibi bir kentte düzenlenmesinin önemli olduğuna dikkat çeken ve küresel ısınmanın tüm dünyayı etkilediğini ifade eden İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Su hayattır, hayat su ile başlar. Su kalmazsa hayat da biter. İnşallah İstanbul bu çıkan sonuçlardan bundan sonra daha fazla istifade ederek 50 yıllık su ihtiyacının giderilmiş olması perspektifini belki 100 -150 yıla çıkaracaktır. İnşallah buradan bereketli ve hayırlı sonuçlar doğacaktır” dedi.

“Önümüzdeki 50 yıllık su problemi çözüldü diyebiliyoruz”

İSKİ'de dünyada kullanılan tüm son teknolojilerin kullanıldığını, kongredeki tünelin insanları megakentte suya ulaşamadıkları günlerden 50 yıllık su tedariğinin olduğu günlere yönelik bir yolculuk yaptırdığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul'un önümüzdeki 50 yıllık su problemi çözüldü diyebiliyoruz. Küresel ısınma, su kaynaklarının kıtlığı, susuzluk, bunlar İstanbul için baktığımızda İSKİ'mizin çalışması sayesinde bunlar ortadan kalmış vaziyette. Bu tünel 1994'ten itibaren İstanbul'da su ile ilgili neler yaşadık, bu görüntüler onları yansıtıyor. Bazı vatandaşlar için kendilerinin yaşadığı bir hayat olduğu için nostaljik bazıları o günlere yetişemediği için onlar içinde bir tarih. O günleri yaşayıp bir hafta boyunca suyun hiç akmadığı, haftada bir gün aktığı dönemleri hatırladığı zaman çok farklı bir duyguya kapılıyor diye düşünüyorum” dedi.

“Küresel ısınma bütün ekosistemler için alarm zillerinin çalmasına neden oluyor”

Su kaynaklarının doğru kullanımının önemine dikkat çeken İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, “Su kaynaklarımız azalıyor, dünyanın her yerinde sanayileşme nüfus artışı nedeniyle su kaynaklarına ulaşmak giderek zorlaşıyor. Küresel ısınma bütün ekosistemler için alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. İnsanoğlu eliyle ortaya çıkan bu zorlukları yine insanoğlunun aklı ve çabasıyla aşabiliriz. Temiz suya bizler kadar kolay ulaşamayan insanlar için hep birlikte yenilikler geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandı. İstanbul Su Kongresi ve Fuarı (İSTSU) 13 Ekim tarihine kadar akademisyenlerin, yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla devam edecek.