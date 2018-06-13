İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kıraathane modeli

Erdoğan’ın ziyareti sırasında, “Türkiye’ye örnek olacak bir kıraathane” diye nitelendirdiği Seyyidnizam ve Merkezefendi Millet Kıraathaneleri, her ilçede en az bir tane olacak şekilde tüm Türkiye’de yapılacak.

Kapıları 24 saat açık olan ayrıca çay, çorba ve kahvenin ücretsiz olduğu Seyyidnizam ve Merkezefendi Millet Kıraathaneleri, çok yakında Türkiye’deki diğer illerle de tanışıyor. Müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği örnek kıraathanelerde kitap okumak ya da ders çalışmak isteyenler sıcak ve soğuk meşrubat ikramlarının yanı sıra internet, fotokopi ve tarayıcıdan da ücretsiz yararlanabilecek.

Türkiye’ye örnek oldular

Zeytinburnu’nu ziyareti esnasında 24 saat açık olan Seyyidnizam ve Merkezefendi Şehir Kıraathaneleri’ni çok beğendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’ye örnek olacak bir kıraathane. Zeytinburnu Belediyesi gerçekten çok güzel bir proje yapmış, çok beğendim. Gençlerimize hayırlı olsun diyorum. Biz, neslimizi kitaba yöneltmenin gayretindeyiz. Bu sebeple de gençlerimizin okuma alışkanlığını artırmak için Millet Kıraathaneleri’ni artırma noktasında ilk adımı attık. Şimdi projelerimiz hazırlanıyor. İnşallah bu tarz kıraathaneleri ülkemizde daha da yaygınlaştıracağız” demişti.

Çay, çorba, kahve ücretsiz

Kitap kültürünü yaygınlaştırmak ve okumayı teşvik etmek amacıyla 2016 yılında açılan Merkezefendi Millet Kıraathanesi’nde çay, çorba, kahve gibi sıcak ve soğuk meşrubatlar belediyenin ikramı. Kitap okuyan ya da ders çalışanlara çay ve kahvenin ücretsiz sunulduğu kıraathanede, öğle ve akşam saatlerinde ise günde iki kez olmak üzere çorba ikramı yapılıyor. Sessiz, sakin ortamı ve alışagelmişin dışındaki hizmetleriyle kitapseverlerin uğrak noktası olan kıraathaneye gelenler mola vermeden kitap okumanın ve ders çalışmanın keyfine varıyor.

24 saat açık

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kıraathane, 24 saat boyunca nerdeyse hiç boş kalmıyor. 20 bine yakın kitap ve güncel yayınlarıyla hizmet veren kıraathanenin mimarisi de dikkat çeken noktalar arasında. 121 kişilik kıraathaneye, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler dışında araştırma yapmak ve kitap okumak için gelen vatandaşlar da var.

7 gün 24 saat hizmet veren bin 100 raf kapasiteli Merkezefendi Millet Kıraathanesi’nde önümüzdeki yıllarda 50 bin tematik kitabın bulundurulması hedefleniyor. Kartlı üyelik sisteminin de bulunduğu kıraathaneye şu ana kadar 12 bine yakın üye kayıt yaptırmış durumda.

Seyyidnizam Millet Kıraathanesi

İlçede ayrıca içinde 6 bini aşkın kitabın bulunduğu 2 katlı, 194 kişilik Seyyidnizam Millet Kıraathanesi’ni de yaklaşık 3 ay önce hizmete açan Zeytinburnu Belediyesi, 24 saat hizmet veren Seyyidnizam Millet Kıraathanesi’nde de tıpkı Merkezefendi Millet Kıraathanesi’nde olduğu gibi kitapseverlere çay, çorba, kahve ikramında bulunuyor.

Kitapseverlerin sessiz, sakin bir ortamda derslerini çalışabilmelerini sağlayan Seyyidnizam Millet Kıraathanesi’nin lise ve üniversitelere yakın olması ise öğrencilere yürüyerek gidip gelme avantajı sağlıyor.

Ücretsiz fotokopi ve internet

Seyyidnizam ve Merkezefendi Millet Kıraathaneleri’nde okurlara yönelik hizmetler bununla da sınırlı değil. Okuyucuların 10 sayfaya kadar ücretsiz dijital baskı ve fotokopi hizmetinden yararlanabildiği kıraathanelerde kablosuz internetten de ücretsiz faydalanmak mümkün. Yoğun olarak gençlerin müdavimi olduğu kıraathanelerde otomasyon ve akıllı kütüphane sistemi sayesinde katalog tarama, e-yayın bulma ve bilgilendirme yapılabiliyor. Ayrıca dileyen okuyucu kıraathanelerden 15 gün süreliğine 2 adet ödünç kitap alabiliyor.