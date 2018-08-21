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21 Ağustos 2018 12:55

İzinsiz yerlerde kurban kesimi yapanlara ceza yağdı

Sultangazi’de ilçe sınırları içinde belirlenen alanların dışında kesim yapanlara operasyon düzenlendi.

İzinsiz yerlerde kurban kesimi yapanlara ceza yağdı

21 Ağustos 2018 12:55

Zabıta ekipleri, uyarılara rağmen kaçak alanlarda kurban kesimi yapanlara ceza yağdırırken, bazı vatandaşlar da kendilerini çeken basın mensuplarına tepki gösterdi.


Sultangazi Belediyesi, ilçe sınırları içinde belirlenen alanların dışında kesim yapanlara operasyon düzenledi. Belediyeye bağlı zabıta ekipleri bayramın ilk gününde sabah saatlerinde harekete geçti. Belediyenin uyarılarına rağmen kaçak alanlarda kurban kesimi yapan vatandaşlar denetlendi. Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Sencar ve beraberindeki çok sayıda zabıta ekibi kaçak yerlerde kesim yapan vatandaşları uyararak, yapılan kesimin suç olduğunu söyledi. Bu sırada kaçak kesim yapan bazı vatandaşlar, basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterdi.


Zabıta ekipleriilçe sınırları içinde belirlenen alanların dışında kesim yapan 40 kişiye ceza kesti.


Kaçak kurban kesimi yapanlara yapılacak cezai işlemlerle ilgili bilgi veren Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Sencar, "Sultangazi Belediyesi olarak Esentepe’de kurulan kurban satış ve kesim merkezimizde konteynerlerimiz ve 42 adet çadırımız mevcut. Bunun dışında ilçemiz genelinde 5 adet kesim yerimiz mevcut. Biz bunun dışında izinsiz kesenlerle alakalı kamuya ait boş arsa, cadde, meydanlarda Kabahatler ve Çevre kanunlarına göre cezai işlemler uygulayacağız. 5326 sayılı kabahatler Kanunu’na göre 124 Lira idari karar tutanağı tutuyoruz. Çevre Kanununa göre de umuma açık yerlere, caddeye, sokağa hayvan atıklarını atanlarla ilgili konutlar da işlenirse bin 450 lira, toplu kesim yapılan tesislerde işlenirse 58 bin lira Çevre Kanuna göre işlem yapılmak üzere idari yaptırım karar tutanağı düzeliyoruz" ifadelerini kullandı.


Anadolu yakası yerine Avrupa yakasına getirilen hayvanlarla ilgili yapılacak işlemleri anlatan Sencar, ayrıca kaçak kesimden dolayı da ceza kesileceğini söyledi.


Öte yandan, izinsiz yerlerde yapılan kurban kesimi de havadan görüntülendi.




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