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23 Mayıs 2018 09:30

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 40 kilo Bonzai ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağıthane’de bulunan bir evin çatı katında Çin’den getirilen Bonzai hammaddesini işleyerek piyasa süren zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 40 kilo Bonzai ele geçirildi

23 Mayıs 2018 09:30

Operasyonda evde yapılan aramalarda 40 kilo Bonzai ele geçirildi.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheli şahsın yasadışı yollarla Çin’den getirdikleri uyuşturucu maddeyi (Abfubinaca) Kağıthane’deki evlerinin çatı katında Bonzai’ye dönüştürdüğü bilgisini aldı. Şüphelilerin elde ettikleri Bonzai’yi başta Sarıyer olmak üzere İstanbul genelinde piyasaya sürdüklerini tespit eden ekipler operasyon için harekete geçti.


40 Kilo Bonzai Ele Geçirildi


Jandarma ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; Bonzai üreten şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti. Tespit edilen eve baskın düzenleyen ekipler, eve girer girmez karşılarındaki koltuğun üzerinde duran mermiler ile karşılaştı.


Aramaya devam eden Jandarma ekipleri, evin çeşitli yerlerine saklanmış vaziyette 40 kilo Bonzai, 2 kilo Bonzai hammaddesi (Abfubinaca), 1 adet hassas terazi ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirdi.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonun ardından şüpheli şahısların bağlantıları ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.




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