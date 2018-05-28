Japonya’da gelenek bozuldu, Matt Hall kazandı

70 bin kişinin izlediği yarışı Avustralyalı Matt Hall kazandı. Japon pilot Yoshihide Muroya ise evinde iki yarış sonra ilk kez podyum göremedi.

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race’te heyecan Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa’nın ardından Japonya’da devam etti. Chiba kentinde bulunan Makuhari Plajı’nı dolduran tam 70 bin kişinin izlediği nefes kesen yarışı Matt Hall kazandı. Avustralyalı pilot, Fransa’nın ardından Japonya’da da birinci gelerek genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.

Kendi evinde düzenlenen 2016 ve 2017’deki yarışları kazanan Japon pilot Yoshihide Muroya ise bu kez istediği sonucu alamadı ve yarışı bitiremedi. Japonya’da Matt Hall’un ardından ikinci sırayı Michael Goulian aldı. Abu Dhabi’de düzenlenen sezonun ilk yarışını da kazanan ABD’li pilot üç yarışta da podyumda kendine yer buldu. Üçüncülük ise Çek Cumhuriyeti’nden Martin Sonka’nın oldu.

Hall yarış sonunda, "Buradaki son iki yarışı kazanan ve binlerce insan tarafından desteklenen Muroya’ya karşı yarışmak çok zordu. Fakat buradan birinci çıktık. Ekip olarak çok gururluyuz. Bu bir takım sporu" açıklamasını yaptı. Muroya ise “Bu yarıştan çok şey öğrendik. Önümüzde 5 yarış daha var. Şimdi önümüzdeki yarışa bakacağız. Kötü şeyleri unutacağız ve hatalardan ders çıkartacağız” dedi.

Üç yarış sonunda genel klasmanda Matt Hall 36 puanla ilk sırada yer alıyor. Onu aynı puanla Goulian ve 19 puanlı Muroya takip ediyor.

Red Bull Air Race’te bir sonraki yarış 24 Haziran’da Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenecek. Gökyüzündeki büyük şölen Kasım ayında son bulacak.