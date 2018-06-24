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24 Haziran 2018 11:39

Judocular Akdeniz Oyunları’na hazır

İspanya’nın Tarragona kentinde yapılacak Akdeniz Oyunları’nda tatamiye çıkacak Kadı ve Erkek Judo Milli takımımız son çalışmalarını İstanbul’da tamamladı.

Judocular Akdeniz Oyunları’na hazır

24 Haziran 2018 11:39

Kafile 25 Haziran’da İspanya’ya hareket edecek.


Akdeniz Oyunları’nda tatamiye çıkacak Kadın ve Erkek Milli Takımı Judocuları, son hazırlıklarını İstanbul’da Cebeci Spor Kompleksi’nde tamamladı. İspanya’nın Tarragona kentinde gerçekleşecek olan Akdeniz Oyunları’nda judo branşındaki müsabakalar 27 - 29 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak.


Milli takım kafilemiz 25 Haziran’da İspanya’ya giderek, olimpik kamp merkezine yerleşecek.


Oyunlarda Ay-Yıldızlı judocularımız şu isimlerden oluştu:


Kadınlar: Dilara Lokmanhekim (48), İrem Korkmaz (52), Nazlıcan Özerler (57), Büşra Katipoğlu (63), Nurcan Yılmaz (70), Kayra Sayit (+78)


Erkekler: Bekir Özlü (60), Sinan Sandal (66), Bilal Çiloğlu (73), Vedat Albayrak (81), Batuhan Efemgil (90), Ali Erdoğan (100), Feyyaz Yazıcı (+100)




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