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15 Ağustos 2018 15:45

Kaan Terzioğlu: "Sorumluluk almaya hazırız"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, son dönemde Türkiye’ye karşı yürütülen ekonomik savaş girişimleri karşısında devletin aldığı kararların yerinde olduğunu belirterek, Türkiye’nin hedeflere ulaşması için daha çok çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız olduklarını söyledi.

Kaan Terzioğlu:

15 Ağustos 2018 15:45



Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şirket olarak, dijital operatöre dönüşürken, donanımdan ziyade üzerine katma değer ekleyebilecekleri yazılım tarafında çözümler geliştirebilme hedefi ile yola çıktıklarını belirten Terzioğlu, "Geçtiğimiz 3,5 yılın ardından, bugün geldiğimiz noktada, dijital servislerimizin indirilme sayısı 110 milyona yaklaşırken, bu servislerimizi yurt dışından indirenlerin sayısı da 3 milyonu aşmış durumda. Bugün mesajlaşmadan eğlenceye, müzikten yayıncılığa, ödeme sistemlerinden arama motoruna, e-ticaret çözümlerimizden online depolama çözümlerine kadar hemen her alanda, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun dijital servisler sunuyoruz. En önemlisi bu servislerimizin tamamının verisini, ’Türkiye’nin datası Türkiye’de kalsın’ hedefimiz doğrultusunda Türkiye’de tutuyoruz. Önümüzdeki dönemde, 2018 yılı başında başlattığımız dijital ihracat hamlemizi daha da ileri taşımaya ve dijital servislerimiz ile ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu noktada Türkiye’nin data açığının kapatılması için gerekli yasal mevzuatların Yeni Türkiye’ye yakışır biçimde, vakit kaybetmeden oluşturulacağına inancımız tam" dedi.



"Yerli cihaz satışını uzun zamandır teşvik ediyoruz"


Diğer yandan şirket olarak müşterilerinin farklı taleplerini karşılamak için cihaz satışı da yaptıklarını belirten Kaan Terzioğlu, "Bu alanda yerli cihaz satışını uzun zamandır teşvik ediyoruz. Bir yandan T serisi ile kendi yerli akıllı telefon ve tabletlerimizi geliştirirken, öte yandan diğer tüm yerli akıllı cihaz geliştiricileri için de en önemli satış kanalı konumundayız. Önümüzdeki dönemde bilgisayar ve akıllı cihaz sahipliğini artırıcı tedbirleri düşünmeli, bunu da yerli ve milli üretim ile yapmak hedefine koşmalıyız" ifadelerini kullandı.



"Ülkemizin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yoktur"


Son dönemde Türkiye’ye karşı yürütülen ekonomik savaş girişimleri karşısında devletimizin aldığı kararların yerinde olduğunu düşündüklerini vurgulayan Terzioğlu, "Daha güçlü bir Türkiye için finansal hizmetlerin yaygınlaşmasını desteklemeli, bankacılık hizmetlerine erişemeyen kesimler için de fırsat eşitliği sağlamalı, kayıt dışı ekonomi ile elbirliği ile mücadele etmeliyiz. Bu hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız. Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yoktur" dedi.




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