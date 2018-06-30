Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 18:21

Kaçak elektrik hayatına mal oldu

Büyükçekmece’de çalıştığı inşaat alanına elektrik çekmek istediği iddia edilen şahıs çıktığı elektrik direğinde bir anda akıma kapılarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaçak elektrik hayatına mal oldu

30 Haziran 2018 18:21

Şahsın cansız bedeni elektrik direğinde asılı kalırken, vatandaşlar gördükleri karşısında büyük panik yaşadı.


Olay, saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi Çelik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisindeki çalıştığı inşaat alanına kaçak elektrik çekmek isteyen bir kişi elektrik direğine çıktı. Elektrik direğinde kablolarla uğraşan şahıs bir anda elektrik akımına kapılarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar panik içerisinde polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise şahsı elektrik direğinden indirmek için çalışma başlattı.



Elektrik direğinde asılı kaldı


Kaçak elektrik çekmeye çalıştığı sırada akıma kapılan şahıs, elektrik direğinde asılı kaldı. Sokağa çıkan vatandaşlar şahsı öyle görünce gördükleri karşısında şoka uğradı. Adeta ibretlik bir şekilde asılı kalan şahsı gören vatandaşlar, olay yerinden çocuklarını uzaklaştırmaya çalıştı.



Kepçe ile şahsı kurtarmaya çalıştılar


Şahsın elektrik direğinde asılı kaldığını gören vatandaşlar, çocukların etkilenmemesi için indirmeye çalıştı. Direğe çıkmakta zorlanan vatandaşlar sokağa gelen kepçeyle yukarıya çıkarak şahsı indirmeye çalıştı. Bu sırada bir vatandaşın ise elinde yorganla koştuğu görüldü. Şahıslar uzun süre indirmeye çalıştığı sırada, vatandaşlar itfaiye ekiplerini geldiğini söylemesi üzerine aşağıya indi.



Elektrik akımına kapılan şahsı itfaiye indirdi


Vatandaşlar şahsı indirmek için uzun süre uğraşsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokak içerisine gelen itfaiye ekipleri şahsı indirmek için merdiven yardımıyla direğe çıkarak şahsı indirdi. Hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç