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23 Kasım 2017 10:39

Kadıköy’de bir işçinin üzerine beton blok devrildi

Kadıköy’de inşaat halindeki bir binanın alt katında çalışan işçinin üzerine beton merdiven bloğu devrildi.

Kadıköy’de bir işçinin üzerine beton blok devrildi

23 Kasım 2017 10:39

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan işçinin ayağından yaralandığı öğrenildi.



Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi Taş Mektep Sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan inşaat halindeki bir binanın alt katında çalışan Erdal Köseoğlu isimli işçinin üzerine beton merdiven bloğu devrildi. Kazayı gören diğer işçiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri işçiyi kısa sürede bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden talihsiz işçinin ayağından yaralandığı öğrenildi.


Olayı gören başka bir işçi, "Çalışma yaptığı sırada beton tabyası adamın üzerine düştü. Sadece kendisi yaralı, başka yaralı yok" dedi.




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