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21 Temmuz 2018 19:41

Kadıköy’de denize giren genç boğuldu

Kadıköy Moda sahilinde serinlemek için denize giren genç akıntıya gözden kayboldu.

Kadıköy’de denize giren genç boğuldu

21 Temmuz 2018 19:41

Deniz Polisi ve Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekiplerinin çalışmasıyla cansız bedeni bulunan gencin cesedi kıyıya çıkarıldı.


Olay, Kadıköy Moda sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren 25 yaşlarındaki genç bir süre sonra gözden kayboldu. Gencin gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi ve DAK-SAR ekiplerinin araması üzerine gencin cesedi kıyının yaklaşık 20 metre açıklarında bulundu. Yapılan arama çalışmaları arama kurtarma ekiplerinin kamerasına yansırken üzerinde kimlik çıkmayan gencin cesedi Adi Tıp Kurumuna kaldırıldı.




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