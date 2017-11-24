Kadıköy’de Ermeni İlköğretim Okulu’nun bekçisi ölü bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde gece bekçisinin ölümünün normal ölüm olduğunu öğrenilirken eğitime 1 günlük ara verildi.

Kadıköy Moda Caddesi Leylek Sokak’da bulunan Özel Aramyan Uncuyan Ermeni İlköğretim Okuluna meydana geldi. Sabah saatlerinde okul görevlileri zile bastı fakat kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine görevliler, alt katta bulunan pencerenin camını kırıp içeri girdi. Okulu kontrol eden görevliler gece bekçisinin cansız bedeniyle karşılaştı. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Okulda incelemelerde bulunan polis ekipleri gece bekçisinin Dikran Aldoyan isminde 70 yaşında Ermeni vatandaşı olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin, yaptığı kontrollerde ise gece bekçisinin ölümünün normal ölüm olduğunu öğrenildi.

Bekçinin ölümü üzerine eğitime 1 günlük ara verildi

Bekçinin ölümü üzerine Özel Aramyan Uncuyan Ermeni İlköğretim Okulunda eğitime 1 günlük ara veridi. Çocuklarını okula getiren vatandaşlar okula alınmayarak kapıdan geri döndü.

Yapılan incelemelerin ardından gece bekçisinin cesedi Haydarpaşa Numune Eğitim ve araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.